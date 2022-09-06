Компания Qnap предупредила клиентов о новой волне атак шифровальщика DeadBolt. На этот раз малварь эксплуатировала уязвимость нулевого дня в Photo Station, которую разработчики поспешили исправить.

Тайваньский производитель сообщает, что атаки начались 3 сентября 2022 года, и эта кампания нацелена на доступные через интернет NAS-устройства Qnap, на которых работают уязвимые версии Photo Station.

К настоящему моменту проблема быстро устранена в следующих версиях:

QTS 5.0.1: Photo Station 6.1.2 и выше;

QTS 5.0.0/4.5.x: Photo Station 6.0.22 и выше;

QTS 4.3.6: Photo Station 5.7.18 и выше;

QTS 4.3.3: Photo Station 5.4.15 и выше;

QTS 4.2.6: Photo Station 5.2.14 и выше.

Хотя детали самой уязвимости пока не раскрываются, разработчики призывают пользователей как можно скорее обновить Photo Station до актуальной версии. Также в качестве альтернативы предлагается заменить Photo Station на более безопасный инструмент для управления фотографиями QuMagie. Кроме того, владельцам NAS не рекомендуется подключаться к интернету напрямую:

«Мы рекомендуем использовать функцию myQNAPcloud Link, предоставляемую QNAP, или включить VPN», — пишут в компании.

Напомню, что шифровальщик DeadBolt атакует NAS различных производителей с начала 2022 года. В основном вымогатель «специализируется» на девайсах компании Qnap, но также были обнаружены атаки на NAS ASUSTOR.