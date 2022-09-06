На «Восточном экономическом форуме» зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал о том, что с начала третьего квартала 2022 года Сбербанк отразил более 450 DDoS-атак, а это больше, чем за последние пять лет.

«Что касается Сбера, то могу сказать, что за последний квартал где-то уже около 450 DDoS-атак на себя и 350 — это наши дочерние компании. Сколько это, много или мало? Конечно, много. Мы посчитали, фактически это количество равно всем DDoS-атакам, которые мы отразили за последние пять лет», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Зампред правления рассказал журналистам, что атакам подвергается не только банк, но и его пользователи. Так, к основным активностям мошенников на сегодняшний день можно отнести фишинг и телефонное мошенничество, с которыми в Сбербанке борются, в том числе, при помощи библиотеки с голосами преступников.

«Важно, как мы противостоим, какими собственно личными разработками мы пользуемся. Одной из них является на самом деле сегодня использование библиотеки голосов преступников, библиотеки голосов мошенников. И именно эта библиотека нам сегодня помогает продвинуться достаточно уверенно вперед по противодействию телефонному мошенничеству, — говорит Кузнецов, добавляя, что в настоящее время библиотека насчитывает примерно тысячу голосов. — Мы для себя обнаружили следующий тренд. Видимо, мошенники каким-то образом понимают, что они уже становятся на контроль, и они уходят из “Сбера”. То есть эти преступники, голоса которых записаны в нашей библиотеке, фактически уходят из “Сбера” и от клиентов “Сбера” и таргетируют свои усилия на клиентах других кредитных организаций».

Интересно, что банк уже ведет работу с телеком-компаниями и намерен объединить усилия в этом направлении, а также готов делиться данными библиотеки с другими кредитными организациями.

Стоит отметить, что в конце августа текущего года ЦБ сообщал, что во втором квартале 2022 года по его инициативе было заблокировано 117 600 номеров телефонов мошенников, что превышает показатели пришлого года почти в 10 раз. Также в Банке России отметили рост мошеннических ресурсов, которые стало больше в 1,5 раза. При этом количество операций, проведенных без согласия клиентов, во втором квартале снизилось до 211 000 случаев, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.