Xakep #279. Флуктуация шелл-кода
Эксперты Qrator Labs традиционно подготовили анализ устойчивости национальных сегментов интернета в 2022 году. Оказалось, что в этом году Россия потеряла сразу восемь позиций, сместившись на 10 место в Топ-20.
Исследователи Qrator Labs в седьмой раз изучили влияние возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета (первое исследование было опубликовано в 2016 году). Исследование объясняет, каким образом отказ одной автономной системы влияет на глобальную связность отдельного региона, особенно в том случае, когда речь идет о крупнейшем провайдере интернета данной страны.
По результатам исследования национальных сегментов 249 стран мира в 2022 году был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).
Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
В итоге, сравнительная таблица Топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети интернет за 2021-2022 год выглядит так:
|Место в рейтинге
|2021 (Оператор связи)
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|2022 (Оператор связи)
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|Изменение в рейтинге 2021 - 2022
|1
|Бразилия
|1.25
|Бразилия
|1.35%
|Лидер рейтинга третий год
|2
|Швейцария
|2.56
|Германия
|2.49%
|Вверх на 1 позицию
|3
|Германия
|2.73
|Нидерланды
|3.56%
|Вверх на 3 позиции
|4
|Украина
|3.30
|Сингапур
|3.67%
|Вверх на 7 позиций
|5
|Великобритания
|3.33
|Великобритания
|3.74%
|5 место
|6
|Нидерланды
|3.77
|Украина
|4.13%
|Вниз на 2 позиции
|7
|Канада
|4.06
|Канада
|4.71%
|7 место
|8
|Польша
|4.81
|Польша
|4.89%
|8 место
|9
|Франция
|5.09
|Ирландия
|4.95%
|9 место (top-20 returnee)
|10
|Россия
|5.15
|Швейцария
|5.03%
|Вниз на 8 позиций
|11
|Сингапур
|5.19
|Франция
|5.19%
|Вниз на 2 позиции
|12
|Япония
|5.34
|Сейшелы
|5.41%
|12 место (2022 newcomer)
|13
|Италия
|5.46
|Люксембург
|5.49%
|Вверх на 3 позиции
|14
|Тайланд
|5.49
|Россия
|5.50%
|Вниз на 4 позиции
|15
|Индонезия
|5.64
|Италия
|5.87%
|Вниз на 2 позиции
|16
|Испания
|5.73
|Аргентина
|6.27%
|Вниз на 3 позиций
|17
|США
|5.75
|Бельгия
|6.27%
|17 место (top-20 returnee)
|18
|Люксембург
|5.91
|Индонезия
|6.30%
|Вниз на 3 позиции
|19
|Аргентина
|5.94
|Япония
|6.33%
|Вниз на 7 позиций
|20
|Тайвань
|5.97
|Гонконг
|6.47%
|20 место (top-20 returnee)
То есть ключевые изменения таковы:
- Таиланд вышел из Топ-20;
- Испания вышла из Топ-20;
- США вышли из Топ-20;
- Тайвань вышла из Топ-20;
- Ирландия, Бельгия и Гонконг вновь вошли в Топ-20 после покидания рейтинга в 2021 году;
- Сейшелы впервые вошли в Топ-20.
Эксперты рассказывают, что рейтинг отказоустойчивости интернета в целом является достаточно стабильным показателем развития связи уже много лет подряд, но в 2022 году в нем произошло сразу несколько значительных изменений.
В первую очередь речь идет о продолжающемся падении показателей США в глобальном рейтинге, в результате чего страна покинула Топ-20 в 2022 году. В Qrator Labs объясняют, что это в основном связано с продолжающейся консолидацией операторов связи и их инвестированием не столько в повышение отказоустойчивости интернета, сколько в развитие дополнительных услуг для пользователей, таких как видеотрансляции, показ сериалов и так далее.
Еще более показательным примером исследователи называют Швейцарию. Дело в том, что в 2020 году было объявлено о приобретении ранее независимого швейцарского интернет-провайдера Sunrise Communications международным конгломератом Liberty Global. В результате этой сделки, по данным измерений Qrator.Radar, оператор связи Sunrise Communications и все его клиенты оказались полностью зависимы от политик маршрутизации автономной системы Liberty Global. В силу небольших размеров государства уже одно это событие привело к колоссальному снижению измеримой отказоустойчивости интернета Швейцарии, в результате чего страна упала в рейтинге со второго места сразу на десятое.
К сожалению, похожие процессы наблюдаются и в ряде других стран, в частности, в России, где процент потенциального отказа сетей непрерывно возрастает уже в течение четырех лет. По мнению аналитиков, это точно так же связано с продолжающимися процессами как организационной, так и технической консолидации отрасли. Поэтому вероятность того, что в 2023 году Россия тоже покинет Топ-20, довольно высока.
Также в отчет подчеркивается, что в России находится шестая в списке крупнейших в мире точек обмена трафиком – MSK-IX, охватывающая семь городов-миллионников. При этом наша страна все равно опускается в рейтинге устойчивости все ниже. Эксперты пишут, что это еще раз подтверждает, что РФ в полной мере не использует имеющийся у нее колоссальный потенциал по связности.
Если в 2016 году для попадания в Топ-20 достаточно было иметь процент потенциального отказа сетей чуть более 8%, то сейчас даже показателя в 6,5% уже недостаточно, чтобы оказаться в лидерах. В целом в мире явно прослеживается тенденция повышения уровня отказоустойчивости: средний показатель надежности улучшился с 35,84% до 26,7%.
«Несмотря на продолжающиеся процессы консолидации мирового рынка связи в большинстве стран, это, за исключением отдельных стран, не оказывает негативного влияния на отказоустойчивость интернета самого по себе. Автономные системы укрупняются, но при этом они подтягивают большое число взаимных связей с другими АС. Эта сеть автономных систем становится стабильней, и появляется больше достижимых путей между точками в интернете», — комментирует Александр Лямин, основатель Qrator Labs.
Интересно, что ситуация с внедрением протокола IPv6 пока далека от идеальной. В этом году, по сравнению с прошлым, общие показатели IPv6 даже ухудшились. На данный момент показатели по IPv6 пока хуже, чем по IPv4, поскольку к внедрению нового протокола пока приступили в основном крупные операторы. В некоторых странах таким оператором может быть, например, Google, и в случае его отказа другие игроки останутся без всякой коммуникации.
«Вследствие характера внедрения IPv6 нестабильность позиций участников рейтинга более объяснима, чем в IPv4. В частности, показатель России по IPv6 за год ухудшился более чем на 1%, чего в рейтинге IPv4 хватило бы уже сейчас, чтобы покинуть Топ-20. Но так как флуктуации в списке выше и требования для попадания в рейтинг почти в два раза ниже, то даже с таким продолжающимся ухудшением Россия смогла закрепиться в рейтинге по протоколу IPv6. Насколько эта ситуация сохранится в следующем году и не потеряет ли Россия места в обоих рейтингах, покажет время», – отмечает Александр Лямин.
На данный момент развертывание IPv6 в мире достигает порядка 40%, но ожидается, что постепенно ситуация будет улучшаться, если новый протокол на своей сети поддержит крупный оператор в том или ином регионе.
Процент АС в стране, которые имеют лишь частичную связность в IPv6:
|Место в рейтинге
|2021
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, IPv6
|Процент частичной доступности, IPv6
|
2022
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, IPv6
|Процент частичной доступности, IPv6
|1
|Великобритания
|2.34%
|7.07%
|Германия
|2.65%
|5.57%
|2
|Бразилия
|2.37%
|1.69%
|Бразилия
|2.82%
|4.44%
|3
|Германия
|2.84%
|4.51%
|Великобритания
|4.41%
|8.82%
|4
|Нидерланды
|2.91%
|2.88%
|Индонезия
|4.83%
|13.49%
|5
|Канада
|2.91%
|9.41%
|Франция
|5.38%
|7.91%
|6
|Украина
|2.94%
|2.20%
|Ирландия
|5.41%
|13.51%
|7
|Китай
|2.99%
|90.13%
|Украина
|5.69%
|6.35%
|8
|Швейцария
|3.60%
|4.87%
|Нидерланды
|5.71%
|4.35%
|9
|Франция
|3.65%
|6.20%
|Бельгия
|6.20%
|9.30%
|10
|Ирландия
|4.50%
|13.06%
|Польша
|6.95%
|15.38%
|11
|Индонезия
|5.34%
|4.19%
|Швейцария
|7.18%
|8.51%
|12
|Бельгия
|5.38%
|8.72%
|Канада
|7.19%
|13.48%
|13
|Япония
|5.53%
|0.94%
|Россия
|7.33%
|5.07%
|14
|Польша
|5.60%
|3.55%
|Италия
|7.94%
|14.92%
|15
|Италия
|5.74%
|6.21%
|Тайланд
|7.95%
|11.36%
|16
|Чехия
|5.78%
|1.65%
|Тайвань
|8.55%
|12.82%
|17
|Россия
|6.21%
|1.23%
|ЮАР
|8.93%
|19.20%
|18
|США
|7.00%
|10.43%
|Кения
|9.09%
|24.24%
|19
|Аргентина
|7.04%
|1.32%
|США
|9.82%
|13.41%
|20
|Люксембург
|7.16%
|9.55%
|Лихтенштейн
|10.00%
|10.00%