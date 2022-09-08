Эксперты Qrator Labs традиционно подготовили анализ устойчивости национальных сегментов интернета в 2022 году. Оказалось, что в этом году Россия потеряла сразу восемь позиций, сместившись на 10 место в Топ-20.

Исследователи Qrator Labs в седьмой раз изучили влияние возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета (первое исследование было опубликовано в 2016 году). Исследование объясняет, каким образом отказ одной автономной системы влияет на глобальную связность отдельного региона, особенно в том случае, когда речь идет о крупнейшем провайдере интернета данной страны.

По результатам исследования национальных сегментов 249 стран мира в 2022 году был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности  национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

В итоге, сравнительная таблица Топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети интернет за 2021-2022 год выглядит так:

Место в рейтинге 2021 (Оператор связи) Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, % 2022 (Оператор связи) Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, % Изменение в рейтинге 2021 - 2022
1 Бразилия 1.25 Бразилия 1.35% Лидер рейтинга третий год
2 Швейцария 2.56 Германия 2.49% Вверх на 1 позицию
3 Германия 2.73 Нидерланды 3.56% Вверх на 3 позиции
4 Украина 3.30 Сингапур 3.67% Вверх на 7 позиций
5 Великобритания 3.33 Великобритания 3.74% 5 место
6 Нидерланды 3.77 Украина 4.13% Вниз на 2 позиции
7 Канада 4.06 Канада 4.71% 7 место
8 Польша 4.81 Польша 4.89% 8 место
9 Франция 5.09 Ирландия 4.95% 9 место (top-20 returnee)
10 Россия 5.15 Швейцария 5.03% Вниз на 8 позиций
11 Сингапур 5.19 Франция 5.19% Вниз на 2 позиции
12 Япония 5.34 Сейшелы 5.41% 12 место (2022 newcomer)
13 Италия 5.46 Люксембург 5.49% Вверх на 3 позиции
14 Тайланд 5.49 Россия 5.50% Вниз на 4 позиции
15 Индонезия 5.64 Италия 5.87% Вниз на 2 позиции
16 Испания 5.73 Аргентина 6.27% Вниз на 3 позиций
17 США 5.75 Бельгия 6.27% 17 место (top-20 returnee)
18 Люксембург 5.91 Индонезия 6.30% Вниз на 3 позиции
19 Аргентина 5.94 Япония 6.33% Вниз на 7 позиций
20  Тайвань 5.97 Гонконг 6.47% 20 место (top-20 returnee)

 

То есть ключевые изменения таковы:

  • Таиланд вышел из Топ-20;
  • Испания вышла из Топ-20;
  • США вышли из Топ-20;
  • Тайвань вышла из Топ-20;
  • Ирландия, Бельгия и Гонконг вновь вошли в Топ-20 после покидания рейтинга в 2021 году;
  • Сейшелы впервые вошли в Топ-20.

Эксперты рассказывают, что рейтинг отказоустойчивости интернета в целом является достаточно стабильным показателем развития связи уже много лет подряд, но в 2022 году в нем произошло сразу несколько значительных изменений.

В первую очередь речь идет о продолжающемся падении показателей США в глобальном рейтинге, в результате чего страна покинула Топ-20 в 2022 году. В Qrator Labs объясняют, что это в основном связано с продолжающейся консолидацией операторов связи и их инвестированием не столько в повышение отказоустойчивости интернета, сколько в развитие дополнительных услуг для пользователей, таких как видеотрансляции, показ сериалов и так далее.

Еще более показательным примером исследователи называют Швейцарию. Дело в том, что в 2020 году было объявлено о приобретении ранее независимого швейцарского интернет-провайдера Sunrise Communications международным конгломератом Liberty Global. В результате этой сделки, по данным измерений Qrator.Radar, оператор связи Sunrise Communications и все его клиенты оказались полностью зависимы от политик маршрутизации автономной системы Liberty Global. В силу небольших размеров государства уже одно это событие привело к колоссальному снижению измеримой отказоустойчивости интернета Швейцарии, в результате чего страна упала в рейтинге со второго места сразу на десятое.

К сожалению, похожие процессы наблюдаются и в ряде других стран, в частности, в России, где процент потенциального отказа сетей непрерывно возрастает уже в течение четырех лет. По мнению аналитиков, это точно так же связано с продолжающимися процессами как организационной, так и технической консолидации отрасли. Поэтому вероятность того, что в 2023 году Россия тоже покинет Топ-20, довольно высока.

Также в отчет подчеркивается, что в России находится шестая в списке крупнейших в мире точек обмена трафиком – MSK-IX, охватывающая семь городов-миллионников. При этом наша страна все равно опускается в рейтинге устойчивости все ниже. Эксперты пишут, что это еще раз подтверждает, что РФ в полной мере не использует имеющийся у нее колоссальный потенциал по связности.

Если в 2016 году для попадания в Топ-20 достаточно было иметь процент потенциального отказа сетей чуть более 8%, то сейчас даже показателя в 6,5% уже недостаточно, чтобы оказаться в лидерах. В целом в мире явно прослеживается тенденция повышения уровня отказоустойчивости: средний показатель надежности улучшился с 35,84% до 26,7%.

«Несмотря на продолжающиеся процессы консолидации мирового рынка связи в большинстве стран, это, за исключением отдельных стран, не оказывает негативного влияния на отказоустойчивость интернета самого по себе. Автономные системы укрупняются, но при этом они подтягивают большое число взаимных связей с другими АС. Эта сеть автономных систем становится стабильней, и появляется больше достижимых путей между точками в интернете», — комментирует Александр Лямин, основатель Qrator Labs.

Интересно, что ситуация с внедрением протокола IPv6 пока далека от идеальной. В этом году, по сравнению с прошлым, общие показатели IPv6 даже ухудшились. На данный момент показатели по IPv6 пока хуже, чем по IPv4, поскольку к внедрению нового протокола пока приступили в основном крупные операторы. В некоторых странах таким оператором может быть, например, Google, и в случае его отказа другие игроки останутся без всякой коммуникации.

«Вследствие характера внедрения IPv6 нестабильность позиций участников рейтинга более объяснима, чем в IPv4. В частности, показатель России по IPv6 за год ухудшился более чем на 1%, чего в рейтинге IPv4 хватило бы уже сейчас, чтобы покинуть Топ-20. Но так как флуктуации в списке выше и требования для попадания в рейтинг почти в два раза ниже, то даже с таким продолжающимся ухудшением Россия смогла закрепиться в рейтинге по протоколу IPv6. Насколько эта ситуация сохранится в следующем году и не потеряет ли Россия места в обоих рейтингах, покажет время», – отмечает Александр Лямин.

На данный момент развертывание IPv6 в мире достигает порядка 40%, но ожидается, что постепенно ситуация будет улучшаться, если новый протокол на своей сети поддержит крупный оператор в том или ином регионе.

Процент АС в стране, которые имеют лишь частичную связность в IPv6:

Место в рейтинге 2021 Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, IPv6 Процент частичной доступности, IPv6  

 

 

 

2022

 Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, IPv6 Процент частичной доступности, IPv6
1 Великобритания 2.34% 7.07% Германия 2.65% 5.57%
2 Бразилия 2.37% 1.69% Бразилия 2.82% 4.44%
3 Германия 2.84% 4.51% Великобритания 4.41% 8.82%
4 Нидерланды 2.91% 2.88% Индонезия 4.83% 13.49%
5 Канада 2.91% 9.41% Франция 5.38% 7.91%
6 Украина 2.94% 2.20% Ирландия 5.41% 13.51%
7 Китай 2.99% 90.13% Украина 5.69% 6.35%
8 Швейцария 3.60% 4.87% Нидерланды 5.71% 4.35%
9 Франция 3.65% 6.20% Бельгия 6.20% 9.30%
10 Ирландия 4.50% 13.06% Польша 6.95% 15.38%
11 Индонезия 5.34% 4.19% Швейцария 7.18% 8.51%
12 Бельгия 5.38% 8.72% Канада 7.19% 13.48%
13 Япония 5.53% 0.94% Россия 7.33% 5.07%
14 Польша 5.60% 3.55% Италия 7.94% 14.92%
15 Италия 5.74% 6.21% Тайланд 7.95% 11.36%
16 Чехия 5.78% 1.65% Тайвань 8.55% 12.82%
17 Россия 6.21% 1.23% ЮАР 8.93% 19.20%
18 США 7.00% 10.43% Кения 9.09% 24.24%
19 Аргентина 7.04% 1.32% США 9.82% 13.41%
20 Люксембург 7.16% 9.55% Лихтенштейн 10.00% 10.00%

 

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