Эксперты Qrator Labs традиционно подготовили анализ устойчивости национальных сегментов интернета в 2022 году. Оказалось, что в этом году Россия потеряла сразу восемь позиций, сместившись на 10 место в Топ-20.

Исследователи Qrator Labs в седьмой раз изучили влияние возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета (первое исследование было опубликовано в 2016 году). Исследование объясняет, каким образом отказ одной автономной системы влияет на глобальную связность отдельного региона, особенно в том случае, когда речь идет о крупнейшем провайдере интернета данной страны.

По результатам исследования национальных сегментов 249 стран мира в 2022 году был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

В итоге, сравнительная таблица Топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети интернет за 2021-2022 год выглядит так:

Место в рейтинге 2021 (Оператор связи) Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, % 2022 (Оператор связи) Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, % Изменение в рейтинге 2021 - 2022 1 Бразилия 1.25 Бразилия 1.35% Лидер рейтинга третий год 2 Швейцария 2.56 Германия 2.49% Вверх на 1 позицию 3 Германия 2.73 Нидерланды 3.56% Вверх на 3 позиции 4 Украина 3.30 Сингапур 3.67% Вверх на 7 позиций 5 Великобритания 3.33 Великобритания 3.74% 5 место 6 Нидерланды 3.77 Украина 4.13% Вниз на 2 позиции 7 Канада 4.06 Канада 4.71% 7 место 8 Польша 4.81 Польша 4.89% 8 место 9 Франция 5.09 Ирландия 4.95% 9 место (top-20 returnee) 10 Россия 5.15 Швейцария 5.03% Вниз на 8 позиций 11 Сингапур 5.19 Франция 5.19% Вниз на 2 позиции 12 Япония 5.34 Сейшелы 5.41% 12 место (2022 newcomer) 13 Италия 5.46 Люксембург 5.49% Вверх на 3 позиции 14 Тайланд 5.49 Россия 5.50% Вниз на 4 позиции 15 Индонезия 5.64 Италия 5.87% Вниз на 2 позиции 16 Испания 5.73 Аргентина 6.27% Вниз на 3 позиций 17 США 5.75 Бельгия 6.27% 17 место (top-20 returnee) 18 Люксембург 5.91 Индонезия 6.30% Вниз на 3 позиции 19 Аргентина 5.94 Япония 6.33% Вниз на 7 позиций 20 Тайвань 5.97 Гонконг 6.47% 20 место (top-20 returnee)

То есть ключевые изменения таковы:

Таиланд вышел из Топ-20;

Испания вышла из Топ-20;

США вышли из Топ-20;

Тайвань вышла из Топ-20;

Ирландия, Бельгия и Гонконг вновь вошли в Топ-20 после покидания рейтинга в 2021 году;

Сейшелы впервые вошли в Топ-20.

Эксперты рассказывают, что рейтинг отказоустойчивости интернета в целом является достаточно стабильным показателем развития связи уже много лет подряд, но в 2022 году в нем произошло сразу несколько значительных изменений.

В первую очередь речь идет о продолжающемся падении показателей США в глобальном рейтинге, в результате чего страна покинула Топ-20 в 2022 году. В Qrator Labs объясняют, что это в основном связано с продолжающейся консолидацией операторов связи и их инвестированием не столько в повышение отказоустойчивости интернета, сколько в развитие дополнительных услуг для пользователей, таких как видеотрансляции, показ сериалов и так далее.

Еще более показательным примером исследователи называют Швейцарию. Дело в том, что в 2020 году было объявлено о приобретении ранее независимого швейцарского интернет-провайдера Sunrise Communications международным конгломератом Liberty Global. В результате этой сделки, по данным измерений Qrator.Radar, оператор связи Sunrise Communications и все его клиенты оказались полностью зависимы от политик маршрутизации автономной системы Liberty Global. В силу небольших размеров государства уже одно это событие привело к колоссальному снижению измеримой отказоустойчивости интернета Швейцарии, в результате чего страна упала в рейтинге со второго места сразу на десятое.

К сожалению, похожие процессы наблюдаются и в ряде других стран, в частности, в России, где процент потенциального отказа сетей непрерывно возрастает уже в течение четырех лет. По мнению аналитиков, это точно так же связано с продолжающимися процессами как организационной, так и технической консолидации отрасли. Поэтому вероятность того, что в 2023 году Россия тоже покинет Топ-20, довольно высока.

Также в отчет подчеркивается, что в России находится шестая в списке крупнейших в мире точек обмена трафиком – MSK-IX, охватывающая семь городов-миллионников. При этом наша страна все равно опускается в рейтинге устойчивости все ниже. Эксперты пишут, что это еще раз подтверждает, что РФ в полной мере не использует имеющийся у нее колоссальный потенциал по связности.

Если в 2016 году для попадания в Топ-20 достаточно было иметь процент потенциального отказа сетей чуть более 8%, то сейчас даже показателя в 6,5% уже недостаточно, чтобы оказаться в лидерах. В целом в мире явно прослеживается тенденция повышения уровня отказоустойчивости: средний показатель надежности улучшился с 35,84% до 26,7%.

«Несмотря на продолжающиеся процессы консолидации мирового рынка связи в большинстве стран, это, за исключением отдельных стран, не оказывает негативного влияния на отказоустойчивость интернета самого по себе. Автономные системы укрупняются, но при этом они подтягивают большое число взаимных связей с другими АС. Эта сеть автономных систем становится стабильней, и появляется больше достижимых путей между точками в интернете», — комментирует Александр Лямин, основатель Qrator Labs.

Интересно, что ситуация с внедрением протокола IPv6 пока далека от идеальной. В этом году, по сравнению с прошлым, общие показатели IPv6 даже ухудшились. На данный момент показатели по IPv6 пока хуже, чем по IPv4, поскольку к внедрению нового протокола пока приступили в основном крупные операторы. В некоторых странах таким оператором может быть, например, Google, и в случае его отказа другие игроки останутся без всякой коммуникации.

«Вследствие характера внедрения IPv6 нестабильность позиций участников рейтинга более объяснима, чем в IPv4. В частности, показатель России по IPv6 за год ухудшился более чем на 1%, чего в рейтинге IPv4 хватило бы уже сейчас, чтобы покинуть Топ-20. Но так как флуктуации в списке выше и требования для попадания в рейтинг почти в два раза ниже, то даже с таким продолжающимся ухудшением Россия смогла закрепиться в рейтинге по протоколу IPv6. Насколько эта ситуация сохранится в следующем году и не потеряет ли Россия места в обоих рейтингах, покажет время», – отмечает Александр Лямин.

На данный момент развертывание IPv6 в мире достигает порядка 40%, но ожидается, что постепенно ситуация будет улучшаться, если новый протокол на своей сети поддержит крупный оператор в том или ином регионе.

Процент АС в стране, которые имеют лишь частичную связность в IPv6: