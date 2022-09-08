Открыта регистрация на серию ежегодных бесплатных конференций по информационной безопасности Road Show SearchInform. Конференции пройдут в 25 городах России и СНГ с 20 сентября по 22 ноября текущего года и соберут директоров и специалистов по безопасности, а также руководителей бизнеса.

В этом году Road Show SearchInform пройдет уже в двенадцатый раз. Ежегодно только в России мероприятие собирает порядка 4000 тысяч участников.

Темой конференции в этом году стала «Безопасность в новых реалиях». Доклады вендора и клиентов ответят на следующие вопросы: «Как решить проблему дефицита кадров?», «Как получить поддержку от государства на внедрение защитных решений?», «Как защитить гибридную инфраструктуру?».

Как и в прошлом году, отдельный доклад будет посвящен пошаговой реконструкции громкого инцидента.

«Внимание к теме защиты данных велико как никогда. Компаниям сейчас приходится прикладывать максимум усилий, чтобы соответствовать требованиям регуляторов и отражать новый уровень угроз. И это на фоне объективных сложностей: дефицита ИБ-специалистов, необходимости оптимизировать бюджет на закупку оборудования и ПО, требований по импортозамещению. Мы делаем наши конференции максимально практическими, поэтому расскажем о новых возможностях наших решений, послушаем кейсы клиентов, подискутируем о том, как работать в новых условиях», – комментирует Лев Матвеев, председатель совета директоров SearchInform.

Спикерами мероприятия станут эксперты SearchInform и ИБ-специалисты ведущих компаний России. Речь пойдет о следующих темах:

Актуальные ИБ-тренды . Эксперты расскажут о тенденции уберизации ИБ-защиты, новых способах госрегулирования, ИБ-аутсоринге как возможности закрыть проблему дефицита кадров, государственной поддержке информационной безопасности и росте значения ИБ-культуры.

. Эксперты расскажут о тенденции уберизации ИБ-защиты, новых способах госрегулирования, ИБ-аутсоринге как возможности закрыть проблему дефицита кадров, государственной поддержке информационной безопасности и росте значения ИБ-культуры. Грамотная защита гибридной инфраструктуры . Какова роль облаков в современной ИТ-инфраструктуре, какие возможности они дают и насколько безопасно их использовать.

. Какова роль облаков в современной ИТ-инфраструктуре, какие возможности они дают и насколько безопасно их использовать. Работа ИБ-аутсорсинга. Кому подходит услуга, как она работает и что стоит учесть, отдавая безопасность на аутсорс.

Кому подходит услуга, как она работает и что стоит учесть, отдавая безопасность на аутсорс. Предотвращение и расследование инцидентов. Наглядная пошаговая демонстрация реальных кейсов, разбор громких инцидентов и план действий по защите данных.

Ознакомиться с полной программой конференций, а также выбрать свой город и зарегистрироваться можно на сайте roadshow.searchinform.ru. Участие бесплатное.