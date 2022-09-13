Европейские владельцы принтеров HP, которые использовали картриджи с чернилами и тонером от сторонних производителей, сталкивались с проблемами и теперь получат компенсацию от производителя «за ненадлежащее информирование об ограничениях» для приобретенных ими устройств.

Исходно эта проблема связана с системой под названием Dynamic Security, которую HP рекламировала как способ улучшения user experience и сохранения целостность печатного оборудования. Нюанс заключался в том, что Dynamic Security запрещала использовать с принтерами компании любых картриджи сторонних производителей, в которых не было чипов или электроники HP.

В итоге клиенты, купившие принтер с такой «системой безопасности» или обновившие прошивку на более старом устройстве и получившие Dynamic Security в числе обновлений, существенно ухудшали возможности своих устройств, даже не подозревая об этом.

В ответ на критику и многочисленные возмущения пользователей, HP была вынуждена выпустить обновление прошивки, которое удаляло функцию Dynamic Security из прошивки многих устройств. Но пока это не произошло, и владельцы принтеров страдали из-за простоя оборудования и дополнительных затрат, многие решили обратиться в суд, а Euroconsumers, организация по защите прав потребителей в странах ЕС, возглавила это движение и активно поддерживала кампанию PrinterGate в Европе.

В США HP недавно достигла мирового соглашения с истцами на общую сумму 1 500 000 долларов США (до 150 долларов на человека). И на прошлой неделе европейские потребители тоже достигли соглашения с компанией, согласно которому, HP выплатит компенсации владельцам принтеров, пострадавшим от работы системы Dynamic Security.

Euroconsumers сообщает, что «HP согласилась создать фонд в размере до 1 350 000 долларов США для выплаты компенсаций владельцам принтеров». Компенсации смогут получить пользователи из Бельгии, Италии, Испании и Португалии, хотя в будущем этот список могут пополнить и другие европейские страны.

Для получения выплат пользователи должны доказать, что владеют или владели принтером HP из линейки OfficeJet Pro или PageWide Pro в период с 1 сентября 2016 года по 17 ноября 2022 года (конкретные номера моделей пересилены в отдельном документе). В зависимости от модели принтера, потребители получат фиксированную компенсацию в размере от 20 до 50 евро. Кроме того, дополнительные 45 евро могут выплатить тем, кто предоставит дополнительные доказательства понесенных убытков, превышающих сумму компенсации.