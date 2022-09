Компания Trend Micro уведомила клиентов, что им нужно как можно скорее установить обновления и исправить уязвимость в решении для защиты конечных точек Apex One, которую уже атакуют хакеры.

Сообщается, что уязвимость, получившая идентификатор CVE-2022-40139, позволяет злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код в непропатченных системах. К счастью, атака ограничена тем, что сначала атакующие должны получить доступ к консоли администрирования сервера Apex One.

«Некорректная проверка некоторых компонентов, используемых rollback-механизмом в клиентах Trend Micro Apex One и Trend Micro Apex One as a Service, позволяет администратору сервера Apex One приказать клиентам загрузить непроверенный rollback-пакет, что может привести к удаленному выполнению кода», — поясняют разработчики.