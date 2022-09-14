«Роскомсвобода» и Privacy Accelerator принимают заявки на хакатон DemHack 5, который пройдет 24-25 сентября 2022 года в онлайн-формате. Мероприятие объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и цифровых художников по всему миру для решения задач в сфере приватности и доступа к информации. Регистрация участников открыта до 19 сентября 2022 года (включительно).

DemHack 5 – это уже пятый по счету хакатон задач в области прайваси и свободы интернета. Он проводится, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях жесточайшего наступления на них.

Основные вызовы хакатона DemHack 5 остаются актуальными:

право знать, что происходит и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

право пользоваться глобальной сетью интернет свободно, анонимно и безопасно;

право защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

право использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того в какой стране находится пользователь;

право объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

право на свободу слова, право называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или “отмены” от любой из сторон конфликта

«Новые вызовы — новые задачи и формы их выражения, в том числе художественные. К работе над задачами хакатона приглашаются цифровые художники и создатели произведений в формате digital art. Произведения цифрового искусства и диджитал-перформансы — это новые художественные ответы на актуальные проблемы приватности и доступа к информации, усиления цензуры в СМИ и обществе с одной стороны, и культуры отмены по отношению к российским пользователям — с другой. Отдельно обращаем внимание, что будет предоставлена возможность по созданию искусства в дополненной реальности без специальных знаний разработки», — пишут организаторы.

Помимо цифровых художников, на хакатоне всегда ждут IT-разработчиков, программистов и специалистов в data science, дизайнеров, маркетологов, журналистов и юристов, которых волнуют вопросы защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей, приватности и доступа к информации.

На хакатоне будет представлено несколько треков задач, в том числе от OONI, Amnezia VPN, Access Now и других. Участники смогут выбрать для реализации одну из опубликованных задач или предложить свой проект, релевантный теме трека.

Заявки на участие в хакатоне принимаются от команд в составе от 1 до 5 человек из всех регионов России, стран СНГ, а также от русскоговорящих (или частично говорящих по-русски) команд по всем миру. Рабочий язык хакатона — русский.

Заявки могут подавать как команды, так и индивидуальные участники. Все заявки рассматриваются оргкомитетом и экспертами на предмет соответствия ценностям хакатона и компетенций участников. Релевантные участники допущены к программе.

Лучшие команды получат призы и подарки от организаторов и партнеров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже три набора проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта.