Свежий отчет Mozilla показывает, что кнопки обратной связи на YouTube практически не работают. Даже если пользователь ясно дает понять, что ему что-то не нравится, подобные рекомендации все равно продолжают поступать.

Чтобы собрать данные, связанные с реальными видео и пользователями, исследователи Mozilla привлекли к исследованию добровольцев, которые использовали браузерное расширение RegretsReporter, накладывающее на YouTube-ролики, просматриваемые пользователями, общую кнопку «Прекратить рекомендовать».

При этом на бэкэнде пользователей зачисляют в случайную группу, и каждый раз, когда они нажимают на эту общую кнопку, на YouTube отправляются разные сигналы — «Не нравится», «Не интересно», «Не рекомендовать этот канал», «Удалить из истории». Также из пользователей образуется контрольная группа, от которой на YouTube не поступает никакой обратной связи.

Используя данные, собранные из 500 миллионов рекомендованных видео, исследователи создали более 44 000 пар видео — одно «отклоненное» видео и видео, впоследствии рекомендованное YouTube. Затем исследователи оценивали эти пары или использовали машинное обучение, чтобы решить, была ли рекомендация похожа на видео, которое ранее уже отклонил пользователь.

Как показало сравнение с контрольной группой, отправка сигналов «Не нравится» и «Не интересует» практически неэффективна и не предотвращает нежелательные рекомендации от YouTube (было предотвращено лишь 12% из 11% нежелательных рекомендаций). Кнопки «Не рекомендовать канал» и «Удалить из истории» оказались чуть более эффективными — они предотвратили 43% и 29% нежелательных рекомендаций. Однако исследователи подчеркивают, что инструменты, предлагаемые YouTube, недостаточны для избавления от нежелательного контента.

«YouTube должен уважать отзывы пользователей, рассматривая их как значимые сигналы о том, как люди хотят проводить свое время на платформе», — пишут исследователи.

Представитель YouTube Елена Эрнандес (Elena Hernandez) сообщила журналистам издание The Verge, что такое поведение платформы является преднамеренным, поскольку YouTube вовсе не пытается отсекать весь контент, связанный с какой-либо темой. При этом Эрнандес раскритиковала отчет Mozilla, заявив, что в нем не учитывается, как устроены элементы управления YouTube.

«Важно, что наши элементы управления не отфильтровывают целые темы или точки зрения, так как это может иметь негативные последствия для зрителей, создавая “эхо-камеры”, — говорит Эрнандес. — Мы приветствуем академические исследования на нашей платформе, поэтому недавно мы расширили доступ к Data API через исследовательскую программу YouTube. Но в отчете Mozilla не учитывается, как на самом деле работают наши системы».

По ее словам, определение «похожего», которое использует Mozilla, не учитывает того, как работает система рекомендаций на YouTube. По словам Эрнандес, функция «Не интересно» удаляет конкретное видео, а кнопка «Не рекомендовать этот канал» предотвращает рекомендации с конкретного канала в будущем. Она объясняет, что в таких случаях YouTube вовсе не стремится вообще прекратить рекомендации любого контента, связанного с конкретной темой, мнением или спикером.