Настоящий хаос в системах своих Windows-пользователей вчера спровоцировала компания Malwarebytes. Дело в том, что антивирус производителя по ошибке посчитал любые домены Google (включая поиск Google и YouTube) вредоносными и заблокировал к ним доступ.

В минувшую среду социальные сети пестрели жалобами от пользователей антивируса Malwarebytes, которые не могли войти на сайты Google, YouTube или воспользоваться такими службами, как G Suite, Gmail или Google Play Store. При этом антивирус сообщал о многочисленном вредоносном ПО, обнаруженном в поддоменах google.com.

Быстро стало понятно, что произошла какая-то ошибка, и специалисты Malwarebytes поспешили сообщить в Twitter, что проблема связана с модулем веб-фильтрации в защитных продуктах компании. В качестве временного решения пользователям предложили отключить модуль Web Protection в настройках.

Вскоре после этого разработчики сообщили, что проблема решена, и теперь антивирус должен автоматически обновиться, после чего перестанет считать все домены Google вредоносными.

«Узнав о проблеме, наша команда разработчиков решила ее, выпустив обновление для базы данных веб-защиты (версия 1.0.60360), — пишет вице-президент Malwarebytes Майкл Шервуд на форуме компании. — Это обновление применяется во время обычного процесса обновления, и проблема должна решиться автоматически. В некоторых случаях обновление может потребовать временного отключения функции веб-фильтрации».

При этом некоторые корпоративные клиенты по-прежнему сообщают, что домены Google все еще заблокированы для некоторых эндпоинтов. Похоже, дело в том, что свежее обновление еще не распространилось на всю клиентскую базу Malwarebytes.