Разработчики Twitter обнаружили ошибку, которая представляла угрозу для безопасности и конфиденциальности пользователей платформы.

Оказалось, что после сброса пароля от учетной записи активные сеансы на устройствах под управлением Android и iOS не закрывались. Известно, что ошибка возникла еще в прошлом году, в результате внесения изменений в системы, отвечающие за сброс пароля.

«Это значит, что если вы изменили свой пароль на одном устройстве, но имели открытую сессию на другом устройстве, эта сессия, вероятно, не была завершена. Веб-сессий эта проблема не касалась, они закрывались соответствующим образом», — пишут представители компании.

В Twitter объясняют, что этот баг мог угрожать конфиденциальности пользователей. Ведь это означает, что даже после смены пароля третьи лица могли сохранить доступ к их учетным записям, а пользователи даже не подозревали об этом.

Из-за этих рисков компания уведомила о баге всех пострадавших и принудительно разлогинила их, завершив все активные сеансы на всех устройствах.