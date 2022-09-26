В минувшие выходные издание «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники в отрасли, сообщило о мощной DDoS-атаке на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК).

Журналисты пишут, что целью атаки была попытка перегрузка системы, то есть хакеры стремились вызвать сбой в обслуживании карт. По информации издания, за атакой стояли проукраинские хактивисты, которые «генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов, с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов».

В Центробанке и НСПК комментировать ситуацию не стали, и издание обратилось за комментариями к экспертам. В одной из неназванных профильных компаний «Коммерсанту» сообщили, что из-за таких атак эквайринг карт может не работать до нескольких часов:

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему "Мир", риски более чем реальны».

Глава Qrator Labs Александр Лямин напомнил журналистам, что случаи успешных DDoS-атак на крупнейшие платежные системы уже имели место в прошлом: