Павел Дуров сообщил, что по требованию Apple для пользователей iOS были заблокированы несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, на которые в общей сложности были подписаны более 80 000 человек. Глава Telegram отметил, что администраторам каналов нужно относиться к предупреждениям от команды мессенджера всерьез.

«По требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple», — рассказывает Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, администраторам, которые получают предупреждения от Telegram, нужно воспринимать их всерьез и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись.

«Иначе их каналы будут неизбежно заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play. Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение, точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений. В лучшем случае, каналы-нарушители останутся доступны в веб-версиях и версиях Telegram, скачанных напрямую с telegram.org. Однако это не коснется тех каналов, которые нарушат правила самого Telegram, а не правила Apple или Google», — предостерегает глава Telegram.

Дуров поясняет, что на днях после повторного нарушения команда мессенджера была вынуждена удалить другой русскоязычный канал, «призывавший “резать" и "расстреливать" безоружных беззащитных людей».