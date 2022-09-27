Исследователи из группы Satori Threat Intelligence компании HUMAN обнаружили 75 вредоносных приложений в Google Play и еще 10 в Apple App Store. В общей сложности эту рекламную малварь установили больше 13 миллионов раз.

Специалисты проинформировали Google и Apple о своих выводах, и все вредоносные приложения уже удалены из официальных магазинов для Android и iOS.

Эксперты присвоили этой вредоносной кампании называние Scylla. Они считают, что это уже третья волна хакерской операции, которая впервые была замечена в августе 2019 года и получила название Poseidon. Вторая волна носила имя Charybdis и достигла своего пика в конце 2020 года.

На этот раз были обнаружены следующие приложения.

Для iOS:

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568);

– com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568); Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005);

– com.run.bridge.race (id1584737005); Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078);

– com.shinning.gun.ios (id1588037078); Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456);

– com.racing.legend.like (id1589579456); Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707);

– com.rope.runner.family (id1614987707); Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466);

– com.wood.sculptor.cutter (id1603211466); Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924);

– com.fire.wall.poptit (id1540542924); Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403);

– wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403); Tony Runs – com.TonyRuns.game.

Для Android (приложения, у которых более 1 млн загрузок):

Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk;

- com.asuper.man.playmilk; Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames;

– com.different.ten.spotgames; Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new;

– com.find.five.subtle.differences.spot.new; Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play;

– com.huluwagames.dinosaur.legend.play; One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi;

– com.one.line.drawing.stroke.yuxi; Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong;

– com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong; Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all.

Эксперты рассказывают, что приложения мошенников обычно использовали ID, который не соответствует их названию, чтобы рекламодателям казалось, что клики и показы объявлений исходят от более прибыльной категории ПО. Также исследователи заметили, что всего 29 приложений злоумышленников имитировали около 6000 CTV-приложений и регулярно меняли идентификаторы, чтобы избежать обнаружения.

Работает такая adware весьма просто: в Android реклама загружается в скрытых окнах WebView, поэтому жертва даже не замечает ничего подозрительного, так как все происходит в фоновом режиме. Кроме того, вредоносы злоупотребляют системой JobScheduler для запуска рекламы, когда жертвы не используют свои устройства (например, когда экран выключен).

Отмечается, что по сравнению с первой кампанией Poseidon, приложения Scylla изменились: теперь они полагаются на дополнительные уровни обфускации с использованием обфускатора Allatori Java. Это затрудняет их обнаружение и реверс инжиниринг.