Украинские правоохранительные органы сообщили о «нейтрализации» хакерской группы, действовавшей из Львова. Группировка специализировалась на продаже учетных записей и продала в даркнете более 30 млн аккаунтов, принадлежавших гражданам Украины и стран ЕС.

Правоохранители пишут, что злоумышленники продавали данные оптовыми пакетами, и затем эти аккаунты использовались, в том числе, для распространения фейковых новостей в социальных сетях.

Сообщается, что чужие учетные записи хакеры воровали при помощи неназванной малвари, для продаж использовали анонимные маркетплейсы в даркнете, а деньги получали через платежные системы «ЮМани», Qiwi и WebMoney, которые запрещены в Украине.

«По предварительным данным, хакеры продали около 30 млн аккаунтов и получили “прибыль” в размере почти 14 млн гривен (около 380 000 долларов)», — гласит официальный отчет.

Во время обысков в домах преступников полиция обнаружила и конфисковала несколько жестких дисков с украденными личными данными, а также многочисленные компьютеры, SIM-карты, мобильные телефоны и флешки.

Количество арестованных не сообщается, но известно, что всем им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, то есть в несанкционированной продаже или распространении информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (в компьютерах и сетях).