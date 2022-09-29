Специалисты Group-IB зафиксировали новую мошенническую схему с использованием брендов популярных сетей ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» и «Папа Джонс».

Так, в сентябре эксперты обнаружили в сентябре более 106 фейковых сайтов «Додо Пицца», на которых пользователям предлагали получить «Пиццу за 1 рубль». На самом деле мошенники списывали с пользователей деньги и получали данные банковских карт.

В случае с поддельными ресурсами «Папа Джонс», с карты пользователя и вовсе списывалась сумма, в десять раз превышающая стоимость заказа.

Исследователи рассказывают, что под предлогом участия в акции «Дарим пиццу за 1 рубль» пользователей просили ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные своей банковской карты и заплатить 1 рубль. Однако в результате со счета жертвы списывались 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные карты оказывались в руках у мошенников.

Поддельные сайты распространялись по методу «писем счастья» — для получения награды участнику опроса нужно было через мессенджер поделиться ссылкой с 20 знакомыми. Продвижение скам-ресурсов через личные сообщения также помогало мошенникам ослабить бдительность потенциальных жертв. «Додо Пицца» предупредила пользователей об угрозе — в настоящее время обнаруженные фейковые ресурсы неактивны.

Также в сентябре специалисты обнаружили ряд фейковых сайтов пиццерии «Папа Джонс», где жертвам предлагали скидку в размере 25%. Причем мошенники пытались использовать подобную схему уже не в первый раз. Оплатить заказ можно было только картой, а к стоимости добавлялся дополнительный ноль. Так, если сумма заказа составляла, например, 1300 рублей, то уже в сообщении от банка с кодом подтверждения операции было указано 13 000 рублей. Заметить подвох удавалось далеко не всем.

«Розыгрыш призов под видом опроса или приятная скидка от имени известных брендов — очень популярный вид скама. По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — комментирует Евгений Егоров, ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection. — Мошенники не в первый раз используют в своих схемах популярные рестораны быстрого питания, специализирующиеся на пицце, используют популярную наживку в виде опроса или пользуются проверенной схемой с предложением скидку».

Год назад сети популярных пиццерий «Додо Пицца» и «Папа Джонс» уже сталкивались с настоящей атакой сайтов-клонов — за май-июль 2021 года было заблокировано 158 фишинговых сайтов, а примерный ущерб для клиентов составил 2,79 млн рублей. В компании «Папа Джонс» ущерб от мошенников оценили в 1,5 млн рублей за полгода.