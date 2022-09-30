Бывший сетевой администратор крупной финансовой компании на Гавайях умышленно нарушил работу компании в надежде вернуть себе работу. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов.

Министерство юстиции США сообщает, что 40-летний Кейси Умецу (Casey Umetsu) работал сетевым администратором в неназванной финансовой компании с 2017 по 2019 год, после чего работодатель расторг с ним контракт.

Желая вернуть себе прежнюю должность, Умецу решил нарушить работу компании, для чего воспользовался своими старыми учетными данными, которые не были аннулированы после его увольнения. Таким образом бывший админ получил доступ к сайту бывшего работодателя и внес изменения в конфигурацию, перенаправив весь трафик и почту на внешние компьютеры, никак не связанные с компанией.

Чтобы перерыв в работе компании длился подольше, Умецу предпринял ряд дополнительных действий, благодаря которым ИТ-команда компании оказалась отрезана от административной панели сайта и не сумела быстро устранить проблему.

Бывший админ, который уже признал себя виновным, объясняет, что таким способом он хотел вынудить бывших коллег снова нанять его на работу, но с более высокой зарплатой. Однако когда в пострадавшей компании поняли, кто несет ответственность за произошедшее, об инциденте проинформировали ФБР.

«Умецу преступно злоупотребил особыми привилегиями доступа, предоставленными его работодателем, чтобы нарушить работу сети в личных целях. Люди, которые ставят под угрозу безопасность компьютерной сети (правительственной, корпоративной или личной), подвергнутся расследованию и будут привлечены к ответственности, включая технологический персонал, чей доступ был предоставлен самой жертвой», — комментирует прокурор Клэр Коннорс.

В настоящее время Умецу ожидает вынесения приговора, которое назначено на 19 января 2023 года. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов.