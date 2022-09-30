По информации «Коммерсанта», после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября спрос на виртуальные SIM-карты (eSIM) вырос в три раза, а спрос на серые SIM-карты за последнюю неделю увеличился на 50%.

Чаще всего туристические eSIM покупают для использования в Казахстане. На этом направлении вырос и роуминговый трафик, подтверждают операторы связи, выделяя среди приоритетных направлений также Турцию, ОАЭ, Белоруссию и Финляндию.

О резком росте изданию, в частности, сообщил глава сервиса Telwel Сергей Ставропольцев. По его словам, интерес к сервису начал значительно расти с 24 сентября, а спрос на виртуальные SIM-карты для использования в Казахстане вырос в сотни раз. Примерно в пять раз вырос спрос на пакеты связи в азиатских странах, в четыре — на глобальные пакеты связи в 125 странах, включая Россию. Интерес к SIN-картам для использования в Европе тоже увеличился в 2,5 раза.

Вырос интерес россиян и к серым SIM-картам, которые можно подключить без предъявления документа, удостоверяющего личность, и оформления сотового контакта на абонента. Спрос на такие карты за последнюю неделю увеличился на 50%, рассказал журналистам анонимный продавец таким SIM-карт.

Кроме того, растет и роуминговый трафик. Собственные источники издания в одном из крупных операторов связи сообщают, что с 21 по 26 сентября по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели роуминговый трафик в Турции и Казахстане вырос на четверть, в ОАЭ, Белоруссии и Финляндии — на 10% и в пределах 5% — в Армении, Грузии и Египте. В «МегаФоне» подтвердили рост потребления услуг в роуминге с 21 сентября, но не уточнили, в каком объеме и по каким направлениям. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин сообщил журналистами, что одномоментный резкий рост спроса на роуминг в соседних странах вряд ли продлится долго, но прирост выручки от него он прогнозирует на «десятки процентов».