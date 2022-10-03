Энтузиасты обнаружили в сети документы, которые компания Grayshift подала в Федеральную комиссию по связи США. В этих бумагах можно увидеть, как выглядят устройства GrayKey 2.0, при помощи которых правоохранители взламывают телефоны преступников.

Еще в 2014 году компания Apple включила шифрование практически для всех данных, хранящихся внутри iPhone, из-за чего стало очень трудно получить к ним доступ, не зная PIN-кода или пароля, который используется для разблокировки устройства. С тех пор в игру вступили киберкриминалисты из таких компаний, как Grayshift и Cellebrite, разработав решения, которые могут помочь правоохранительным органам разблокировать iPhone и получить доступ к данным, которые могут пригодиться в расследовании.

Таким образом, уже много лет компания Grayshift, которая продает представителям силовых ведомств устройства для разблокировки iPhone и устройств под управлением Android, хранит свои технологии в секрете, агрессивно защищает их, скрывая от общественности, как работает ее программное и аппаратное обеспечение. Тайной является даже то, как выглядит оборудование Grayshift.

По сути, известно, что устройство GrayKey буртфорсит пароль от iPhone или Android и разблокирует девайс, позволяя своим клиентам получить к нему доступ и извлечь данные. Первые утечки информации о том, как работает и на что похож GrayKey произошли еще в 2018 и 2020 годах (тоже из-за бумаг, поданных в Федеральную комиссию по связи США), но как именно работают продукты Grayshift, до сих пор неизвестно до конца.

Теперь новую утечку обнаружил Логан Кепке (Logan Koepke), глава некоммерческой организации Upturn, которая занимается исследованиями и защитой интересов на стыке гражданских прав и технологий. Так как Grayshift работает легально и обязана подавать документы в Федеральную комиссию по связи США, интернет получил возможность увидеть, как выглядит новое устройство компании.

В частности, документы, обнаруженные Кепке, демонстрируют внешний вид обновленного GrayKey 2.0.

Также бумаги включают описание процесса, который компания предпринимает перед каждой продажей.