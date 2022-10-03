Роскомнадзор заблокировал в России музыкальный сервис SoundCloud после получения требования Генпрокуратуры от 22 сентября. SoundCloud уже присутствует и в реестре запрещенной информации.

Сообщается, что основанием для блокировки стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (то есть фейкам).

Так как сайт использует протокол HTTPS, блокировка одной из страниц ведет к недоступности всего сайта на территории РФ.

В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стало распространение фейков о российской спецоперации на Украине.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомню, что SoundCloud начал свою работу еще 2008 году и по сей день используется как платформа для распространения музыки и подкастов.