Журналисты издания The Register пообщались с Сергеем Белоусовым, основателем таких компаний, как Acronis и Parallels. По его мнению, любые «умные» девайсы представляют угрозу для безопасности и конфиденциальности пользователей, но те даже не сознают этого.

«Вам стоит бояться своего пылесоса, ведь он, скорее всего, сделан в Китае, — заявил Белоусов. — Вы не обязательно задумываетесь об этом, но это значительный потенциальный риск для безопасности и конфиденциальности».

Предприниматель, инвестор и специалист объясняет, что современный пылесос, вероятно, подключен к интернету, имеет камеру, микрофон и карту всей квартиры пользователя. Таким образом, пылесос собирает все данные якобы для удобства владельца, но нет никакого способа узнать, как именно эти данные используются и на что в конечном итоге могут сгодиться.

По его словам, люди вообще не задумывают о рисках, которые сопряжены с использованием многочисленных «умных» устройств, они внушают пользователям ложное чувство безопасности. Хуже того, человечество все ближе приближается к точке, когда без таких девайсов станет невозможно функционировать в обществе. Яркий тому пример – смартфоны.

«В мире данных, мире компьютеров и мире знаний происходит множество экспоненциальных изменений. И одно из этих изменений заключается в том, что устройства становятся все умнее с каждым годом, с каждым месяцем, и их становится экспоненциально больше. А мы экспоненциально больше зависим от этих устройств», — рассказал Белоусов.

Также предприниматель заявил, что ажиотаж вокруг метавселенных серьезно преувеличен, так как все мы уже в какой-то степени находимся в метавсленной. Белоусов называет это «шестым чувством». «Мы живем в метавселенной из-за того, что у нас цифровая связь», — объясняет он на примере того, что может мгновенно позвонить своей невесте, пока та делает покупки в соседнем здании, или своей дочери в Швейцарии. И хотя пока при этом люди не представлены аватарами, сидящими в цифровых креслах, это не так уж важно.