Разработчики VideoLAN собираются подать в суд на индийские власти. Дело в том, что уже полгода сайт VLC блокируется практически всеми индийскими интернет-провайдерами, но из-за чего это происходит совершенно неясно.

«В марте 2022 года мы были шокированы и встревожены тем, что URL-адрес https://www.videolan.org/ оказался заблокирован для просмотра в Индии без предварительного уведомления меня или любого другого лица в нашей организации, — пишет президент и ведущий разработчик VLC Жан-Батист Кемпф в письме, которое было направлено в Министерство телекоммуникаций Индии в конце сентября. — Несмотря на все сообщения и шумиху в социальных сетях, ни нам, ни индийской общественности не было предоставлено никаких причин блокировки этого URL-адреса».

В письме сообщается, что все попытки получить доступ к сайту VLC из Индии приводят к сообщению: «Запрошенный вами URL-адрес заблокирован в соответствии с указаниями, полученными от Министерства телекоммуникаций правительства Индии». Кемпф отмечает, что «VideoLAN — это организация, которая не занимается политикой (мы имеем четкую позицию только по вопросам против DRM и за опенсорс). Так что эта тема нас немного шокирует».

Также документ гласит, что само индийское правительство одобряет использование VLC в рамках инициативы Digital India, которая поддерживает использование опенсорса в правительстве. Фактически, правительство Индии использует значок и логотип VLC Media Player на своем сайте и всячески продвигает программное обеспечение с открытым исходным кодом.

По данным разработчиков, в настоящее время VLC используют около 80 миллионами индийцев, и с момента его релиза в Индии плеер в среднем набирает порядка 25 миллионов загрузок в год.

Так как о причинах блокировки до сих пор ничего неизвестно, высказывались самые разные предположения. К примеру, одна из теорий предполагала, что путаница произошла из-за хакерской кампании, в рамках которой злоумышленники эксплуатировали VLC Media Player для запуска кастомного загрузчика с помощью функции VLC Exports. Однако Кемпф сообщил СМИ, что блокировка сайта началась за несколько недель до раскрытия этой кампании.

Разработчики VideoLAN завершают свое послание требованием предоставить им «копию мотивированного постановления о блокировке», а также ищут возможности защитить VLC посредством «виртуального слушания». В противном случае разработчики угрожают обратиться в суд.

Специалисты The Internet Freedom Foundation (индийская неправительственная организация, которая занимается защитой прав и свобод в области цифровых технологий) сообщили, что помогли VideoLAN подготовить официальное уведомление, а также сами обращались к властям, пытаясь выяснить причину блокировки. В организации заверили, что продолжат и далее оказывать VideoLAN юридическую помощь и будут бороться с этим «необоснованным и незаконным применением цензуры».