Xakep #280. Джейл-2022
Специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ) раскрыли данные об уязвимостях, которые чаще всего используются китайскими хакерами для атак на правительственные сети и объекты критической инфраструктуры США.
В совместном отчете федеральные агентства пишут, что «правительственные хакеры» Китая атакуют американские и союзнические сети и технологические компании, чтобы получить доступ к закрытым сетям и похитить интеллектуальную собственность. Такие кибератаки в отчете называют «одной из крупнейших и наиболее динамичных угроз для правительственных и гражданских сетей в США».
Совместное исследование основано на предыдущих отчетах АНБ, CISA и ФБР, которые регулярно выпускаются для информирования федеральных, государственных, местных и других властей, а также компаний (включая организации критической инфраструктуры и оборонный сектор) о явных тенденциях, тактиках и методах злоумышленников.
В бюллетене также перечислены рекомендуемые меры по устранению каждой из уязвимостей, которые чаще всего используются китайскими злоумышленниками, а также методы их обнаружения, которые могут помочь выявлять и блокировать попытки подобных атак.
Итоговая таблица самых эксплуатируемых китайскими хакерами уязвимостей (начиная с 2020 года) выглядит следующим образом:
|Производитель
|CVE
|Тип уязвимости
|Apache Log4j
|CVE-2021-44228
|Удаленное выполнение кода
|Pulse Connect Secure
|CVE-2019-11510
|Чтение произвольного файла
|GitLab CE/EE
|CVE-2021-22205
|Удаленное выполнение кода
|Atlassian
|CVE-2022-26134
|Удаленное выполнение кода
|Microsoft Exchange
|CVE-2021-26855
|Удаленное выполнение кода
|F5 Big-IP
|CVE-2020-5902
|Удаленное выполнение кода
|VMware vCenter Server
|CVE-2021-22005
|Загрузка произвольного файла
|Citrix ADC
|CVE-2019-19781
|Обход каталога
|Cisco Hyperflex
|CVE-2021-1497
|Выполнение команд
|Buffalo WSR
|CVE-2021-20090
|Обход каталога
|Atlassian Confluence Server and Data Center
|CVE-2021-26084
|Удаленное выполнение кода
|Hikvision Webserver
|CVE-2021-36260
|Инъекции команд
|Sitecore XP
|CVE-2021-42237
|Удаленное выполнение кода
|F5 Big-IP
|CVE-2022-1388
|Удаленное выполнение кода
|Apache
|CVE-2022-24112
|Обход аутентификации
|ZOHO
|CVE-2021-40539
|Удаленное выполнение кода
|Microsoft
|CVE-2021-26857
|Удаленное выполнение кода
|Microsoft
|CVE-2021-26858
|Удаленное выполнение кода
|Microsoft
|CVE-2021-27065
|Удаленное выполнение кода
|Apache HTTP Server
|CVE-2021-41773
|Обход каталога