Специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ) раскрыли данные об уязвимостях, которые чаще всего используются китайскими хакерами для атак на правительственные сети и объекты критической инфраструктуры США.

В совместном отчете федеральные агентства пишут, что «правительственные хакеры» Китая атакуют американские и союзнические сети и технологические компании, чтобы получить доступ к закрытым сетям и похитить интеллектуальную собственность. Такие кибератаки в отчете называют «одной из крупнейших и наиболее динамичных угроз для правительственных и гражданских сетей в США».

Совместное исследование основано на предыдущих отчетах АНБ, CISA и ФБР, которые регулярно выпускаются для информирования федеральных, государственных, местных и других властей, а также компаний (включая организации критической инфраструктуры и оборонный сектор) о явных тенденциях, тактиках и методах злоумышленников.

В бюллетене также перечислены рекомендуемые меры по устранению каждой из уязвимостей, которые чаще всего используются китайскими злоумышленниками, а также методы их обнаружения, которые могут помочь выявлять и блокировать попытки подобных атак.

Итоговая таблица самых эксплуатируемых китайскими хакерами уязвимостей (начиная с 2020 года) выглядит следующим образом: