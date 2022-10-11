13 октября 2022 года профессионалы в сфере информационной безопасности Татарстана соберутся на конференции «Код ИБ», чтобы обсудить последние новости отрасли информационной безопасности, обменяться опытом и наладить новые контакты.

Участников мероприятия ждет следующая программа.

Дискуссия: факты, тренды, угрозы. Обсудим резонансные события из мира информационной безопасности, дадим оценку актуальным угрозам, оценим новейшие тенденции ИБ-отрасли.

Сессия: диалог с регулятором. Получим разъяснения актуальных вопросов от представителей государственных органов.

Сессия: технологии. Изучим решения для обеспечения информационной безопасности и выберем лучшие для своей компании.

Секция: опыт. Изучим опыт коллег и возьмем лучшие практики себе на вооружение.

Штабные киберучения. Отработаем в группах сценарии реагирования на ИБ-инциденты.

Помимо этого будет и дополнительная программа, она включает в себя экскурсии на производство и экскурсии выходного дня.

Участие в «Код ИБ» для руководителей, а также ИТ- и ИБ-специалистов бесплатно по предварительной регистрации.