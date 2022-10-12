15–16 ноября 2022 года в Москве состоится восьмой ежегодный SOC-Форум «Практика противодействия компьютерным атакам и построения центров мониторинга ИБ».

Основной фокус обсуждений на предстоящем форуме будет сосредоточен на адаптации подходов к кибербезопасности в изменившихся условиях. Эксперты рынка расскажут об изменениях в мотивации, техниках и тактиках злоумышленников, ответных мерах российских ИБ-компаний и новых требованиях со стороны регуляторов рынка информационной безопасности.

Также большое внимание будет уделено возможностям совершенствования технологий и процессов, повышения эффективности современных центров кибербезопасности, в том числе и ответным мерам при резком возросшем количестве киберугроз.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте мероприятия.