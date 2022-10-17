Одна из крупнейших энергетических компаний в Индии, Tata Power Company Limited, сообщила, что подверглась кибератаке. В заявлении, которое компания подала в адрес Национальной фондовой биржи Индии, утверждается, что инцидент затронул только «некоторые из ИТ-систем», а критическая инфраструктура не пострадала.

«Компания уже предприняла шаги для исправления и восстановления работы систем. Все критически важные системы функционируют в штатном режиме, но в качестве меры предосторожности введен ограниченный доступ и профилактические проверки для сотрудников и клиентов», — говорят представители Tata Power.

О самой атаке, а также о том, как она произошла, в компании пока не сообщают никаких подробностей, ссылаясь на продолжающееся расследование.

При этом эксперты компании Recorded Future отмечают, что еще весной текущего года они предупреждали об атаках китайских «правительственных» хакеров, которые были нацелены на индийские энергетические компании. По данным специалистов, тогда злоумышленники атаковали как минимум семь индийских диспетчерских центров, отвечающих за управление сетью и распределение электроэнергии. Эту активность исследователи связывали с кластером угроз, который они отслеживают под идентификатором Threat Activity Group 38 (TAG-38).