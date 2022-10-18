Представители Интерпола объявили об аресте более 70 участников африканского киберпреступного синдиката Black Axe. Предполагается, что двое из них несут ответственность за финансовое мошенничество на сумму 1,8 миллиона долларов.

В целом в операции с кодовым названием «Шакал», которая проводилась с 26 по 30 сентября 2022 года в Южной Африке, приняли участие правоохранительные органы Аргентины, Австралии, Кот-д'Ивуара, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Малайзии, Нигерии, Испании, Южной Африки, ОАЭ, Великобритании и США.

Напомню, что Black Axe активен как с середины 2010-х годов и связан с широким спектром мошеннических атак, включая BEC-скам, мошенничество с инвестициями, со страховками от безработицы, а также мошенничество в области романтических отношений (участники Black Axe «работали» на таких сайтах знакомств, как Match.com, ChistianMingle, JSwipe и Plenty of Fish).

Также следует отметить, что Black Axe — часть известного преступного синдиката, связанного с движением Neo Black Movement (NBM), основанным в 1970-х годах в Нигерии. Постепенно NBM превратилось в тайное общество и культ, а затем распространилось по всей Африке и другим странам. Если некогда NBM ставило перед собой цель с борьбы с расизмом, то впоследствии NBM, как и многие другие нигерийские братства, стало заниматься преступной деятельностью. По данным правоохранителей, в наши дни NBM связано с проституцией, торговлей людьми, торговлей наркотиками, кражами в крупных размерах, отмыванием денег и киберпреступлениям (в основном BEC-скамом). При этом Black Axe – лишь другое название, которое используется для прикрытия некоторых операций NBM.

«Black Axe и аналогичные группы несут ответственность за большую часть финансового кибермошенничества в мире, а также за многие другие серьезные преступления, — пишут представители Интерпола. — Black Axe и другие западноафриканские ОПГ создали транснациональные сети и обманули миллионы жертв, направляя полученную прибыль на расточительный образ жизни и прочую преступную деятельность, от торговли наркотиками до сексуальной эксплуатации».

О финансовых успехах преступников можно судить по активам, изъятым правоохранительными органами в ходе недавних рейдов: у подозреваемых были конфискованы десятки тысяч долларов США наличными, дорогие автомобили, недвижимость, предметы роскоши и более 12 000 мобильных SIM-карт. Также полиция смогла заморозить свыше 1 200 000 евро на банковских счетах подозреваемых и в общей сложности провела 49 обысков.

Кроме того, в рамках операции «Шакал» Интерпол впервые задействовал «Протокол быстрого реагирования для борьбы с отмыванием денег» (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol, ARRP) — глобальный механизм остановки платежей, который пока находится в стадии тестирования.