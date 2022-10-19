Власти Франции, Латвии и Испании арестовали 31 подозреваемого, которые занимались угонами автомобилей двух неназванных французских производителей. Известно, что преступники нацеливались только на машины, которые оснащались бесключевым доступом и могли заводиться без ключа, так как злоумышленники могли отпирать двери и запускать двигатели без использования брелоков. По данным Европола, были арестованы не только угонщики, но и разработчики ПО, которым те пользовались.

Правоохранители рассказывают, что для взлома автомобилей использовался некий хакерский инструмент, который рекламировался в интернете как продукт для диагностики авто, но на самом деле предназначается для преступников. Это неназванное решение позволяло преступникам манипулировать ПО целевых автомобилей, обходить систему бесключевого доступа, проникать в салон и в конечном итоге совершать угоны. Известно, что в «набор угонщика» входили планшет, все необходимые разъемы и само программное обеспечение.

Также сообщается, что киберспециалисты Национальной жандармерии Франции захватили домен, через который осуществлялись продажи оборудования для взлома авто. Однако в пресс-релизе Европола не упоминается URL сайта или домен, на котором он был размещен. Известно лишь, что сайт хостился Франции и был связан с несколькими зарегистрированными в стране компаниями.

В своем заявлении жандармерия сообщает, что расследование выявило более «53 000 связей» c этим сайтом продаж. Судя по всему, каждый их этих случаев может соответствовать угону автомобиля или попытке перепрограммировать ключи.

Вся эта преступная схема поддерживалась сетью из десятка реселлеров и более чем 200 пользователей по всей стране, в том числе в Париже, Марселе, Лионе и Лилле, где также прошли рейды.