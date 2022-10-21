Двух мужчин из Массачусетса приговорили к двум годам тюремного заключения каждого за кражу как минимум 330 000 долларов в криптовалюте, атаки с подменой SIM-карт (SIM swap) и «угон» аккаунтов жертв в социальных сетях.

Эрик Мейггс (Eric Meiggs) и Деклан Харрингтон (Declan Harrington) были арестованы еще в 2019 году. Тогда им предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Тогда оба признали себя виновными в краже криптовалюты и взломе учетных записей жертв в социальных сетях.

Мейггс и Харрингтон занимались так называемыми атаками с подменой SIM-карт. Суть таких атак заключается в том, что преступник обращается к представителям сотового оператора своей жертвы и применяет социальную инженерию. К примеру, выдавая себя за настоящего владельца номера, злоумышленник заявляет, что потерял или сломал SIM-карту и добивается переноса номера на новую SIM-карту. Затем мошенник взламывает привязанные к номеру телефона учетные записи, фактически похищая чужие личности полностью.

Следствие сообщает, что в основном жертвами Мейггса и Харрингтона становились руководители криптовалютных компаний, а также пользователи, у которых было значительное количество криптовалюты в кошельках на Coinbase или Block.io. Кроме того, мошенников интересовали владельцы особенно «ценных» учетных записей в Instagram* и Tumblr.

Согласно судебным документам, Мейггс и Харрингтон похитили у неназванного жителя Аризоны криптовалюту на сумму 200 000 долларов, заметив жертву, когда та «публично общалась с экспертами по криптовалюте в интернете».

Еще 100 000 долларов были украдены у пострадавшего из Калифорнии, который дружил неким руководителем блокчейн-бизнеса. Также криптовалюта на сумму 165 000 долларов была украдена у главы криптовалютного проекта из Иллинойса, и еще 35 000 долларов злоумышленники похитили из кошелька на Block.io, который принадлежал жителю Невады, владеющему сетью Bitcoin-банкоматов.

Более того, обвинительное заключение гласит, что в одном случае Мейггс угрожал убить жену пострадавшего, если не получит контроль нужной ему учетной записью в Instagram*. Обычно в таких случаях мошенники брали телефонный номер жертвы «в заложники», а затем в качестве выкупа требовали предоставить им учетные данных от аккаунта в социальной сети или вынуждали жертву сменить имя в соцсети. Но, видимо, в тот раз что-то пошло не так.

Известно, что в итоге пострадавший подчинился требованиям злоумышленников и изменил имя учетной записи, позволив мошенниками завладеть аккаунтом.

Ранее сообщалось, что Мейггсу и Харрингтону грозило до 20 лет лишения свободы только по каждому обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а каждый эпизод кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах предусматривал дополнительные 2 года тюремного срока.

В итоге, учитывая признание вины и другие обстоятельства, на этой неделе Мейггс и Харрингтон были приговорены лишь к двум годам и одному дню тюремного заключения и двум годам и семи дням тюремного заключения соответственно.

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