Xakep #280. Джейл-2022
Специалисты Fortinet предупреждают, что хакеры по-прежнему эксплуатируют уязвимость в VMware Workspace ONE Access (CVE-2022-22954), распространяя таким образом программы-вымогатели и майнеры криптовалют.
Напомню, что уязвимость CVE-2022-22954 связана с удаленным выполнением произвольного кода и затрагивает VMware Workspace ONE Access. Баг набрал 9,8 балла из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей CVSS, и компания VMware обнаружила и исправила проблему 6 апреля текущего года. Однако злоумышленники отреверсили это исправление и уже через 48 часов создали эксплоит, который затем стал использоваться для компрометации еще непропатченных серверов.
В августе аналитики Fortinet заметили внезапный всплеск попыток эксплуатации этой проблемы, а также серьезные изменения в тактике атакующих. Если раньше при помощи CVE-2022-22954 хакеры устанавливали полезные нагрузки, которые собирали пароли и другие данные, в рамках новой волны атак распространялись вымогатель RAR1ransom, майнер GuardMiner для добычи Monero, а также очередная модификации малвари Mirai, которая используется для построения DDoS-ботнетов.
Образец Mirai, который обнаружили эксперты, был загружен с http://107[.]189[.]8[.]21/pedalcheta/cutie.x86_64 и полагался на управляющий сервер на cnc.goodpackets[.]cc. Помимо проведения DDoS-атак малварь также пыталась заразить другие устройства через брутфорс пароля администратора. Исследователи обнаружили следующий список паролей для популярных IoT-девайсов, которые использовало вредоносное ПО:
|hikvision
|1234
|win1dows
|S2fGqNFs
|root
|tsgoingon
|newsheen
|12345
|default
|solokey
|neworange88888888
|guest
|bin
|user
|neworang
|system
|059AnkJ
|telnetadmin
|tlJwpbo6
|iwkb
|141388
|123456
|20150602
|00000000
|adaptec
|20080826
|vstarcam2015
|v2mprt
|Administrator
|1001chin
|vhd1206
|support
|NULL
|xc3511
|QwestM0dem
|7ujMko0admin
|bbsd-client
|vizxv
|fidel123
|dvr2580222
|par0t
|hg2x0
|samsung
|t0talc0ntr0l4!
|cablecom
|hunt5759
|epicrouter
|zlxx
|pointofsale
|nflection
|admin@mimifi
|xmhdipc
|icatch99
|password
|daemon
|netopia
|3com
|DOCSIS_APP
|hagpolm1
|klv123
|OxhlwSG8
В свою очередь, распространение RAR1Ransom и GuardMiner осуществляется с помощью PowerShell или шелл-скриптов в зависимости от ОС. В отчете исследователей отмечается, что вымогатель RAR1ransom также примечателен тем, что использует WinRAR для помещения файлов жертвы в защищенные паролем архивы.
Специалисты Fortinet резюмируют, что CVE-2022-22954 по-прежнему представляет опасность, а тем, кто до сих пор этого не сделал, рекомендуется исправить уязвимость как можно скорее.