В минувшие выходные в СМИ появилась информация о крупной мошеннической схеме, от которой якобы пострадал «Альфа-банк». По информации источников, мошенники внесли в банкоматы фальшивые купюры на общую сумму более 60 млн рублей, после чего сняли уже настоящие деньги.

О мошеннической схеме, со ссылкой на собственные источники, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что инцидент произошел в конце августа текущего года, когда преступники атаковали определенные модели банкоматов, подделав пятитысячные купюры образца 1997 года. Мошенники внесли фальшивые купюры на свои счета в «Альфа-Банке», а банкоматы не обнаружили подделки и приняли все наличные.

По предварительным данным, в общей сложности банкоматы приняли больше 12 300 фальшивых купюр, то есть ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Когда все фальшивки были пущены в дело, мошенники сняли настоящие деньги через другие банкоматы.

По данным Baza, в итоге служба безопасности «Альфа-банка» обнаружила подозрительную активность и отключила прием средств для ряда моделей банкоматов, из-за чего преступники не успели снять примерно 75 000 рублей.

Хотя от «Альфа-банка» не поступало официальных заявлений об этом инциденте, сообщается, что правоохранительные органы уже возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.