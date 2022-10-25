27 октября 2022 года в Новосибирске пройдет «Код ИБ». Директора, руководители, а также ИТ- и ИБ-специалисты, представляющие компании из различных отраслей и госсектор, встретятся, чтобы обсудить острые вопросы и найти новые решения для своих компаний.

Участников мероприятия ждет следующая программа.

Дискуссия: факты, тренды, угрозы. Обсудим резонансные события из мира информационной безопасности, дадим оценку актуальным угрозам, оценим новейшие тенденции ИБ-отрасли.

Сессия: диалог с регулятором. Получим разъяснения актуальных вопросов от представителей государственных органов.

Сессия: технологии. Изучим решения для обеспечения информационной безопасности и выберем лучшие для своей компании.

Секция: опыт. Изучим опыт коллег и возьмем лучшие практики себе на вооружение.

Штабные киберучения. Отработаем в группах сценарии реагирования на ИБ-инциденты.

Также помимо основной деловой программы участников ожидает дополнительная программа, которая включает в себя экскурсии и другие активности.

Участие в «Код ИБ» для руководителей, а также ИТ- и ИБ-специалистов бесплатно по предварительной регистрации.