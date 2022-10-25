Xakep #280. Джейл-2022
27 октября 2022 года в Новосибирске пройдет «Код ИБ». Директора, руководители, а также ИТ- и ИБ-специалисты, представляющие компании из различных отраслей и госсектор, встретятся, чтобы обсудить острые вопросы и найти новые решения для своих компаний.
Участников мероприятия ждет следующая программа.
Дискуссия: факты, тренды, угрозы. Обсудим резонансные события из мира информационной безопасности, дадим оценку актуальным угрозам, оценим новейшие тенденции ИБ-отрасли.
Сессия: диалог с регулятором. Получим разъяснения актуальных вопросов от представителей государственных органов.
Сессия: технологии. Изучим решения для обеспечения информационной безопасности и выберем лучшие для своей компании.
Секция: опыт. Изучим опыт коллег и возьмем лучшие практики себе на вооружение.
Штабные киберучения. Отработаем в группах сценарии реагирования на ИБ-инциденты.
Также помимо основной деловой программы участников ожидает дополнительная программа, которая включает в себя экскурсии и другие активности.
Участие в «Код ИБ» для руководителей, а также ИТ- и ИБ-специалистов бесплатно по предварительной регистрации.