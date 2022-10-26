Представители Google сообщили, что с релизом браузера Google Chrome 110, который запланирован на начало февраля 2023 года, прекратится официальная поддержка Windows 7 и 8.1.

«Вам нужно будет убедиться, что устройство работает под управлением Windows 10 или более поздней версии, чтобы продолжать получать будущие релизы Chrome», — пишут разработчики.

Это решение Google согласуется с планами самой Microsoft: программа расширенной поддержки (Extended Security Updates, ESU) прекратит работу для Windows 7 в январе 2023 года, и тогда же будет прекращена поддержка Windows 8.1.

К тому же, по данным Statcounter GlobalStats, в настоящее время под управлением Windows 7 по-прежнему работает только около 10% всех Windows-машин в мире, а под управлением Windows 8.1 — всего 2,7%.

В Google сообщают, что старые версии Google Chrome продолжат работать даже после прекращения поддержки.