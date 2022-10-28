Сегодня Илон Маск наконец завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, переговоры о которой длились более полугода, и из-за которой компания даже подавала на него в суд, пытаясь заставить соблюдать достигнутое исходно соглашение о слиянии. Маск сообщил в Twitter, что «птичка свободна» и уже успел уволить ряд топ-менеджеров Twitter, включая главу компании Парага Агравала (Parag Agrawal), который был назначен на этот в ноябре 2021 года, когда основатель и бывший глава соцсети Джек Дорси покинул компанию.

«Маск уволил CEO Парага Агравала и главного финансового директора Неда Сигала после закрытия сделки», — сообщило издание The Wall Street Journal. Также были уволены глава руководитель отдела правовой политики Twitter Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт. При этом сообщается, что уволенным топ-менеджерам выплатят многомиллионные компенсации.

Пока неясно, кто теперь возгласит компанию, перешедшую в собственность Илона Маска. Вероятнее всего, временным генеральным директором Twitter станет сам Маск, а затем уступит эту должность кому-то другому.

Нужно сказать, что отношения Маска и Агравала были натянутыми в последние месяцы, пока Маск пытался отказаться от сделки по покупке компании. В августе текущего года Маск даже вызывал бывшего главу Twitter на публичные дебаты, предлагая ему обсудить количество ботов в социальной сети. «Пусть он докажет общественности, что в Twitter ежедневно активны менее 5% фейковых или спамерских аккаунтов!», — писал Маск. Вместо этого компания Twitter продолжила судебную тяжбу против Маска, что в итоге помогло завершить сделку.

Также стоит отметить, что Маск неоднократно публиковал твиты с критикой подхода Гадде к модерации контента.

За день до закрытия сделки Маск приехал в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, и принес с собой большую раковину, обыграв английскую идиому «let that sink in» (дословно «впустите раковину внутрь»), в переводе означающую «постарайтесь осознать происходящее».

По информации СМИ, в ходе этого визита Маск пообещал, что не будет увольнять 75% сотрудников компании (штат Twitter насчитывает 7500 человек), как сообщалось ранее. При этом Маск привез с собой разработчиков из компании Tesla, которые, по данным Bloomberg, должны будут оценить код и работу сотрудников Twitter, а затем предоставить отчет новому владельцу.

Напомню, что ранее Маск заявлял, что приобретает Twitter ради принципов свободы слова, которых, по его мнению, должна придерживаться платформа. Также он планировал бороться с армиями ботов, спамом и так называемым «теневыми банами».

За несколько часов до завершения сделки Маск опубликовал обращение к рекламодателям, в котором заверил, что Twitter не «превратится в доступный для всех кошмар», где можно публиковать что угодно без последствий, и в очередной раз подчеркнул, что платформу он приобрел не ради денег.