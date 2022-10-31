Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщает, что в Баварии арестован 22-летний студент, которого подозревают в администрировании Deutschland im Deep Web (DiDW), одного из крупнейших даркнет-маркетплейсов в стране.

Оригинальная платформа DiDW была запущена еще в 2013 году и изначально использовалась как форум для обсуждения ИТ-безопасности и анонимности. На пике своего развития в 2017 году сайт насчитывал 23 000 зарегистрированных пользователей и около 6 000 000 посещений в месяц.

Однако довольно быстро ресурс стал использоваться для продажи незаконных товаров, включая оружие и наркотики, а также начал применять систему депонирования, чтобы защитить участников таких сделок от мошенничества. По сути, это превратило DiDW в полноценную торговую площадку на базе форума.

Правоохранители пишут, что в 2016 году стрелок, совершивший массовое убийство в Мюнхене, приобрел орудия убийства и боеприпасы именно на DiDW. В результате в 2017 году сайт был закрыт правоохранительными органами, а его оператор арестован и приговорен к семи годам лишения свободы.

Однако в 2018 году в даркнете появились сразу две новые версии платформы, новые операторы которых открыто заявляли, что более не заботятся о маскировке незаконных действий на DiDW. Вторая итерация сайта закрылась в 2019 году без объяснения причин, но всего десять дней спустя в сети появилась третья версия маркетплейса.

Как теперь сообщает полиция, после пяти лет расследований наконец удалось установить личность предполагаемого администратора третьей версии DiDW (его имя не раскрывается), который и был арестован 25 октября 2022 года.

При этом третья итерация DiDW прекратила свою работу еще в марте 2022 года, и на тот момент сайт насчитывал около 16 000 зарегистрированных пользователей, 28 000 постов, и на нем работали 72 крупных продавца запрещенных товаров.

Правоохранители пишут, что теперь подозреваемому грозит уголовное обвинение в управлении незаконной торговой платформой, что влечет за собой наказание до 10 лет лишения свободы.