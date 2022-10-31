В минувшие выходные домен t.me, который используется Telegram для сокращенных ссылок, неожиданно попал под блокировку, которая вскоре была снята.

Домен оказался заблокирован вечером субботы, 29 октября 2022 года. Как сообщали специалисты GlobalCheck, t.me заблокировали по маске *.t.me, а также около часа блокировался и домен telegram.org, но блокировку с него вскоре сняли.

В реестре запрещенных сайтов в это время появилась запись, которую можно увидеть на скриншоте ниже. Она гласила, что t.me заблокирован по требованию Генпрокуратуры №27-31-2022/Треб1158-22 от 29 октября 2022. Основанием для блокировки послужила статья 15.3 закона об информации (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона), которая ограничивает распространение призывов к экстремистской деятельности, фейки, призывы к протестам, а также дискредитацию Вооруженных сил.

Специалисты «Роскомсвободы» сообщали, что t.me подпал под блокировку из-за конкретных постов в трех Telegram-каналах.

Хотя крупные операторы успели начать блокировку домена, вскоре представители Генпрокуратуры заявили СМИ, что «Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me».

Спустя примерно полчаса после этого, t.me вообще пропал из списка заблокированных и был убран из реестра, а в официальном Telegram-канале Роскомнадзора появилось следующее сообщение: