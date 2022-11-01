Немецкая металлургическая компания Aurubis, крупнейший производитель меди в Европе и крупнейшая в мире компания по вторичной переработке меди, сообщает, что подверглась кибератаке. Инцидент вынудил Aurubis временно отключить ИТ-системы, чтобы предотвратить распространение угрозы.

Согласно официальному заявлению, отключение различных систем на объектах не повлияло на работу производств. В настоящее время компания оценивает последствия кибератаки и тесно сотрудничает с властями, чтобы ускорить этот процесс.

«Производственные и природоохранные объекты на плавильных площадках работают в штатном режиме, а обработка поступающих и отгружаемых товаров осуществляется вручную», — сообщают в Aurubis.

В компании говорят, что приоритетом в настоящее время является поддержание объемов производства на нормальном уровне, а также сохранение бесперебойности поставок сырья и готовой продукции. По этой причине некоторые производства перешли на ручной режим работы, пока на металлургических заводах не возобновится работа компьютерной автоматизации.

В Aurubis не могут оценить, сколько именно времени потребуется на возвращение всех систем в строй. Пока этого не произошло, планируется использовать временные решения, которые предоставят компании и ее клиентам альтернативные каналы связи. На данный момент единственный способ связаться с Aurubis — по телефону.

О самой атаке в компании пока не сообщают практически ничего, только заявляют, что инцидент является «частью более крупной атаки на металлургическую и горнодобывающую промышленность».