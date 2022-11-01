Аналитики «Лаборатории Касперского» пишут, что в 2022 году самым распространенным типом вредоносного ПО, маскирующимся под стриминговые сервисы, стали трояны. Чаще всего мошенники пытаются выдать свои вредоносы за Netflix.

Исследователи рассказали, что злоумышленники нередко добавляют названия популярных стриминговых платформ во вредоносные файлы, а затем распространяют их в сети. Такие вредоносы могут воровать личные данные и деньги, и в зависимости от разновидности малвари функции могут заметно отличаться.

С 1 января по 30 сентября 2022 года 78% пользователей, столкнувшихся с вредоносным и нежелательным ПО под видом стриминговых платформ, были атакованы различными троянами, в том числе шифровальщиками, шпионами, загрузчиками.

Для сравнения — с рекламным ПО, замаскированным под производителей контента, столкнулись лишь 15%. То есть скачивая софт с неизвестного сайта, человек с большей долей вероятности рискует потерять личные данные, доступ к аккаунтам и деньги, чем получить нежелательную рекламу.

Среди наиболее популярных платформ, названиями которых активнее всего пользуются злоумышленники, оказался Netflix. Почти 80% пользователей, столкнувшихся с такими угрозами, пытались скачать с ненадежных ресурсов именно это приложение. Также экспертам встречалась малварь, замаскированная под Hulu, Disney+, HBO Max.

Кроме того, помимо вредоносных и нежелательных программ, злоумышленники маскируют под стриминговые сервисы фишинговые страницы для кражи конфиденциальной информации и данных банковских карт. Например, в одной из таких мошеннических схем пользователям предлагалось отсканировать QR-код, чтобы якобы выиграть годовую подписку на HBO Max. После сканирования кода жертвы перенаправлялись на фишинговую страницу, где их просили ввести личные и платежные данные, а также данные для входа в аккаунт стримингового сервиса.

Исследователи отмечают, что сейчас, когда один из крупнейших игроков ― Netflix ― не доступен в России, нельзя исключать, что количество подобных атак на русскоязычных пользователей будет только расти.