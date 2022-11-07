Представители Федерального бюро расследований (ФБР) заявили, что DDoS-атаки хактивистов малоэффективны и оказывают лишь незначительное влияние на целевые сервисы. Правоохранители говорят, что такие атаки обычно нацелены на общедоступную инфраструктуру (например, сайты), но не затрагивают сами службы.

В бюллетене безопасности ФБР предупреждает, что в целом активность хактивистов растет, и такие группы обычно нацелены на социально значимые или критически важные инфраструктурные организации, включая финансовые учреждения, аварийно-спасательные службы, аэропорты, а также правительственные и медицинские и здравоохранительные учреждения.

При этом, по словам правоохранителей, хактивисты чаще всего выводят из строя только сайты и стремятся добавить происходящему серьезности и повысить свой авторитет, «ложно заявляя о большем воздействии и сбоях, чем те, что имели место на самом деле».