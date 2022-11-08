«Лаборатория Касперского» сообщила, что начинает поэтапное отключение своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на российском рынке. Бесплатная версия будет доступна до 15 ноября 2022 года, а платная будет продаваться до конца декабря 2022 года.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — пишут представители компании.

Уже куплены приложения продолжат работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (в компании говорят, что для большинства пользователей это один год). По истечении срока действия лицензии или бесплатной версии воспользоваться продуктом в России уже не получится.

Уточняется, что ситуация аналогична и с Kaspersky Secure Connection, входящим в состав различных комплексных решений для домашних пользователей:

«Например, если у вас установлен Kaspersky Total Security и вы оплатили подписку на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него. При отсутствии платной подписки или лицензии на Kaspersky Secure Connection приложение перестанет работать 15 ноября».

Подчеркивается, что изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие страны, кроме России. Русскоязычная версия приложения по-прежнему будет доступна на сайтах «Лаборатории Касперского» и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится.

СМИ сообщают, что в пресс-службе компании отказались комментировать причины отключения VPN-приложения на территории РФ.

Также стоит отметить, что сегодня стало известно о том, что Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В документе, разосланном в госструктуры и банки, представители Минцифры просят «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.

По информации «Ведомостей», в списке рассылки Минцифры числятся «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие», «Альфа-банк», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.