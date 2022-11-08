Министерство юстиции США объявило об осуждении 32-летнего Джеймса Чжуна (James Zhong), хакера, который десять лет назад похитил 50 000 биткоинов у известнейшего даркнет-маркетплейса Silk Road. Правоохранители изъяли 3,36 миллиарда долларов в биткоинах, которые были украдены у Silk Road, но по текущему курсу эта криптовалюта стоит около 1 миллиарда долларов.

Напомню, что Silk Road был закрыт властями еще в 2013 году. До этого момента торговая площадка предлагала своим пользователям самые разные незаконные товары и услуги, начиная от наркотиков и малвари, и заканчивая заказными убийствами. Глава Silk Road, Росс Ульбрихт, был арестован и в 2015 году приговорен к двойному пожизненному заключению, которое сейчас отбывает в США.

Сообщается, что Чжун признал себя виновным отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Дело в том, что в сентябре 2012 года он создал девять учетных записей на Silk Road, на которые вносил депозиты в размере от 200 до 2000 биткоинов. Затем Чжун инициировал более 140 быстрых транзакций, чтобы обмануть систему обработки вывода средств на Silk Road и перевести на свои счета около 50 000 биткоинов.

«Например, 19 сентября 2012 года Чжун положил 500 биткоинов на кошелек Silk Road, — рассказывают следователи. — Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита он осуществил пять выводов по 500 биткоинов подряд — то есть в течение одной секунды — в результате чего чистая прибыль составила 2000 биткойнов».

Такой обман системы принес Чжуну «примерно 51 680,32473733 биткоинов», и на момент конфискации в прошлом году эта криптовалюта оценивалась примерно в 3,6 миллиарда долларов (как уже было сказано выше, теперь ее стоимость составляет около миллиарда). Интересно, что по курсу десятилетней давности эта афера принесла Чжуну лишь 650 000 долларов.

После атаки Чжун переместил добытые средства в разные кошельки, стремясь скрыть их след. В 2017 году, после проведения хард-форка и появления Bitcoin Cash и Bitcoin SV, у хакера на руках оказалось около 50 000 Bitcoin Cash, которые он конвертировал в 3500 биткоинов, в результате чего общая сумма достигла 53 500 биткоинов.

При этом правоохранители подчеркивают, что Чжун никогда не покупал и не продавал ничего на Silk Road, лишь похитил средства.

В итоге, в ноябре прошлого года федеральные агенты провели обыск в доме тогда еще подозреваемого Чжуна и изъяли более 50 000 биткоинов, которые хранились в сейфе под полом, а также на «одноплатном компьютере», который был «спрятан в одеялах, в банке из-под попкорна, хранившейся в шкафу в ванной».

Во время того же обыска агенты обнаружили 661 900 долларов наличными, 25 монет Casascius (физический биткоин), приблизительной стоимостью 174 биткоина, еще 11,1160005300044 биткоина, а также четыре серебряных слитка по 1 унции, три золотых слитка по 1 унции, четыре серебряных слитка по 10 унций и одну золотую монету.

Такие масштабы делают эту конфискацию второй по величине в истории. Больше правоохранители изъяли только у супружеской пары из Нью-Йорка, которую обвиняют в отмывании средств, в 2016 году похищен­ных у крип­товалют­ной бир­жи Bitfinex. Напомню, что в том случае речь идет о 3,6 миллиардах долларов.

Помимо перечисленного, Чжун лишился всего имущества, в том числе вложений в недвижимость и «дополнительных цифровых активов», напрямую не связанных с уголовным производством.

Также в Минюсте сообщают, что в марте 2022 года Чжун добровольно сдал властям 825,4 биткоина, а в мае 2022 года — еще 35,5 биткоина.

Приговор Чжуну будет вынесен 22 февраля 2023 года. По текущим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.