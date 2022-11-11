Группа подростков обнаружила баг в терминалах самообслуживания сети ресторанов «Вкусно – и точка» и, по данным СМИ, эксплуатировала его около месяца, заказывая еду бесплатно. В компании уже подтвердили, что работают над устранением технической проблемы.

Telegram-канал Baza, первым сообщивший об инциденте, опубликовал видео, на котором видно, как подростки заказывают еду через кассу самообслуживания, а завершив заказ, открывают техническую дверцу, отключают питание терминала, а после этого идут забирать заказ.

По данным Baza, такую картину можно было наблюдать во «Вкусно — и точка» на Волоколамском шоссе в октябре текущего года. В общей сложности школьники успели сделать «бесплатные заказы» на сумму около 12 000 рублей.

Почему заказы были «бесплатными»? Дело в том, что после такого выключения и выключения терминала самообслуживания система автоматически возвращала деньги за последний заказ. Причем происходящее и стоящий за этим баг заметили только во время проверки кассовой отчетности, когда в итоге обнаружилась недостача.

Как сообщает «Газета.Ru», представители «Вкусно — и точка» уже подтвердили, что такой баг в системе действительно существовал, и в настоящее время в компании работают над его устранением.

При этом в компании не сообщили, были ли установлены личности клиентов, воспользовавшихся уязвимостью, а также будет ли возмещен нанесенный ими ущерб.