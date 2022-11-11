Xakep #280. Джейл-2022
Фишинговая кампания, распространяющая загрузчик IceXLoader, уже затронула тысячи домашних и корпоративных пользователей, сообщают эксперты Minerva Labs. IceXLoader обновился до версии 3.3.3, в которой была расширена функциональность и появилась многоступенчатая цепочка доставки.
Напомню, что эта построенная на базе Nim малварь была обнаружена компанией Fortinet в июне 2022 года. Тогда по сети распространялся IceXLoader версии 3.0, но в загрузчике отсутствовали ключевые функции, и в целом он выглядел незаконченным. Теперь в Minerva Labs предупреждают, что последняя версия вредоноса явно знаменует собой завершение стадии бета-теста.
Сейчас атаки IceXLoader начинаются с фишинговых писем, к которым прилагается файл ZIP, содержащий экстрактор первой фазы. Этот экстрактор создает на машине жертвы новую скрытую папку (.tmp) в C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp и загружает исполняемый файл следующей фазы атаки — STOREM~2.exe.
Этот исполняемый файл представляет собой загрузчик, который извлекает PNG с жестко закодированного URL-адреса и преобразует его в обфусцированный файл DLL, который представляет собой полезную нагрузку IceXLoader.
После расшифровки этого пейлоада, дроппер выполняет проверки, чтобы убедиться, что работает не внутри эмулятора, и выжидает 35 секунд, прежде чем запустить загрузчик малвари и обойти песочницы. В итоге IceXLoader встраивается в процесс STOREM~2.exe с помощью техники process hollowing.
Исследователи рассказывают, что при первом запуске IceXLoader 3.3.3 копирует себя в две директории, названные по нику оператора, а затем собирает следующую информацию о хосте и передает ее на управляющий сервер:
- IP-адрес;
- UUID;
- имя пользователя и машины;
- версия ОС Windows;
- установленные продукты безопасности;
- наличие .NET Framework v2.0 и/или v4.0;
- информация об оборудовании;
- временная отметка.
Чтобы закрепиться в системе и сохранить присутствие между перезагрузками, вредонос создает новый ключ реестра в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
«Загрузчик также создает и выполняет файл .bat, который отключает сканирование Windows Defender в реальном времени, а также добавляется в исключения Windows Defender, чтобы предотвратить сканирование каталога, в который скопирован IceXLoader», — пишут эксперты.
В настоящее время загрузчик поддерживает следующие команды:
- остановить выполнение;
- собрать информацию о системе и передать на управляющий сервер;
- показать диалоговое окно с указанным сообщением;
- перезапустить IceXLoader;
- отправить запрос GET, загрузить файл и открыть его с помощью cmd/C;
- отправить запрос GET на загрузку исполняемого файла, чтобы запустить его в памяти;
- загрузить и выполнить сборку .NET;
- изменить интервал связи с управляющим сервером;
- обновить IceXLoader
- удалить все копии с диска и прекратить работу.
Аналитики отмечают, что злоумышленники, стоящие за этой кампанией, явно не заинтересованы в защите украденных данных, поскольку БД SQLite, содержащая украденную информацию, свободно доступна по адресу их C&C-сервера. Открытая база данных содержит записи тысяч жертв, среди которых как домашние ПК, так и корпоративные машины.