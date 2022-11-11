Украинская киберполиция и Европол арестовали пятерых участников международной мошеннической сети, доход которой оценивается в 200 миллионов евро в год. Мошенники управляли колл-центрами и офисами на территории Германии, Испании, Латвии, Финляндии, Албании и Украины, и заставляли своих жертв делать фальшивые инвестиции.

Издание Bleeping Computer рассказывает, что преступники создали обширную сеть фейковых сайтов, замаскированных под ресурсы для инвесторов в криптовалюты, акции, облигации, фьючерсы и опционы. Мошенники делали вид, что инвестиции приносят прибыль инвесторам, убеждая жертв, что те могут быстро заработать, и обманом заставляя их инвестировать еще больше.

На самом деле ни инвестиции, ни «прибыль» нельзя было вывести с мошеннических платформ, а к тому времени, когда жертвы осознавали, что происходит, они уже теряли огромные суммы.

Об этом типе мошенничества недавно предупреждало ФБР, называя такие атаки «забоем свиней» (Pig Butchering). Правоохранители писали, что это очень прибыльная схема, используемая мошенниками по всему миру.

ФБР объясняло, что мошенники используют социальную инженерию и выходят на контакт с людьми («свиньями») в социальных сетях. Со временем преступники завоевывают доверие жертв, имитируя дружбу или романтический интерес, а порой даже выдавая себя за настоящих друзей цели. Затем в какой-то момент преступники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту, для чего цель направляют на фальшивый сайт. Как уже было сказано выше, вернуть средства и получить фейковые «доходы» с такого ресурса невозможно.

Подобное мошенничество может длиться месяцами, и жертва отдает мошенникам огромные суммы (от тысяч до миллионов долларов), прежде чем понимает, что ее обманули. К примеру, недавно издание Forbes сообщало о 52-летнем мужчине из Сан-Франциско, который потерял около миллиона долларов из-за «забоя свиней». В этом случае мошенники выдавали себя за старого коллегу пострадавшего.

Согласно заявлению украинской киберполиции, преступная группа наняла более 2000 человек в свои колл-центры, привлекая жертв на мошеннические сайты. На территории Украины располагались три колл-центра, а пять человек, задержанных полицией, предположительно были организаторами локальных операций. Сообщается, что во время обысков, проведенных в Киеве и Ивано-Франковске, было изъято более 500 единиц компьютерной техники и мобильных телефонов.

Задержанным будет предъявлено обвинение в мошенничестве, за которое предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.