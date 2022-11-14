Разработчики Microsoft подтвердили, что им известно о новой проблеме, связанной с низкой производительностью и зависаниями в некоторых играх на машинах под управлением Windows 11 22H2, вышедшей в сентябре. В компании уже работают над исправлением.

Предполагается, что падение производительности связано тем, что некоторые приложения и игры непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, которые «не предназначены для использования потребителями». Пока не уточняется, что именно приводит к включению дебаггинга.

«В в Windows 11 версии 22H2 некоторые игры и приложения могут демонстрировать производительность ниже ожидаемой или зависания», — подтверждают в компании.

В Microsoft полагают, что многие пользователи, затронутые этой проблемой, смогут избавиться от нее, попросту обновив свои игры и приложения до последней доступной версии. К сожалению, этот способ явно подойдет не всем, поэтому в компании заверили, что уже работают над патчем.

В связи с этой проблемой разработчики создали сразу два идентификатора для проблем с совместимостью (41766570 и 41990091) для Update Compliance, и временно не рекомендуют пользователям обновляться Windows 11 22H2 вручную (кнопки «Обновить сейчас») или с помощью Media Creation Tool.