Специалисты ФБР и Почтовой службы США конфисковали восемнадцать доменов, которые использовались для вербовки денежных мулов для работы на дому и мошенничества с повторной отправкой товаров (reshipping).

На закрытых сайтах пользователям предлагали работу в якобы обычной компании в качестве «инспекторов по контролю качества». Задача мулов заключалась в отправке различных товаров со своего домашнего адреса и даже покупке товаров с использованием собственных банковских карт.

Жертвам предлагали фотографировать полученные посылки, а затем перенаправлять их по другому адресу в соответствии с полученными инструкциями. За каждое такое отправление мулы получали по 20 долларов, и отчитывались через онлайн-платформы, якобы представлявшие собой системы для совместной работы.

ФБР удалось получить доступ к учетной записи одного из мулов, где обнаружилась история 25 мошеннических покупок, включая ноутбук, приобретенный с помощью украденной кредитной карты.

«Женщина из Хейзелвуда позволила следователям использовать свои учетные данные для входа в онлайн-панель LocalPost. Записи там показали, что 25 посылок были отправлены на ее адрес в Хейзелвуде, в том числе ноутбук за 1500 долларов, приобретенный обманным путем с помощью кредитной карты мужчины округа Сент-Луис», — рассказывают правоохранители.

Изучением этой схемы правоохранительные органы занялись еще в феврале 2021 года, после того как в Центр приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) при ФБР поступило 64 жалобы на мошенников.

Хотя домены были конфискованы, их операторы находятся в других странах, поэтому об арестах не сообщается.

На закрытых сайтах теперь отображается специальная «заглушка» правоохранителей, рассказывающая о конфискации доменов, а также предупреждающая соискателей о возможных рисках, связанных с работой на дому и повторной отправкой товаров.