14 ноября 2022 года разработчики «1С:Предприятие 8» призвали клиентов срочно обновить ряд версий платформы из-за обнаружения «критической проблемы, которая будет приводить к закрытию клиентского приложения через несколько минут после начала работы в программе».

Официальное сообщение разработчиков гласит:

«Проблема проявляется в тонком клиенте под Windows и толстом клиенте под Windows. Проблема не проявляется в тонком и толстом клиентах под Linux и macOS, не проявляется в web-клиенте на всех ОС. На сервере 1С:Предприятие проблема также не проявляется. Вероятность проявления данной проблемы существенно повышается с 15 ноября 2022, предполагается, что большинство пользователей данных проблемных версий не смогут работать с 15 ноября 2022. В связи с этим пользователям рекомендуется проверить используемую версию и при необходимости обновить платформу "1С:Предприятия"».

Согласно опубликованной таблице, обновить следует следующие версии. Подчеркивается, что если используемая версия ПО не входит в список проблемных, ее обновлять не нужно, так как она должна продолжить работать.

Как сообщают пользователи и «Хабр», сегодня, 15 ноября 2022 года, «1С:Предприятие 8» действительно перестало работать без обновлений, сообщая об ошибках «Вы стали жертвой подделки программного обеспечения» или «Сеанс отсутствует или удален».

Интересно, что на проблемы пожаловались и пользователи тех версий платформы, которые не требовалось срочно обновлять, а также легитимные пользователи, точно не связанные с пиратским ПО. Кроме того, «Хабр» сообщает, что проблемы возникают даже в веб-версии и облаке 1Сбит.

Как пояснили представители «1С»: «если вы видите такое сообщение, с высокой вероятностью вы оказались жертвой подделки программного обеспечения». Однако так же разработчики признают вероятность возникновения «ошибочного сообщения о неправомерном использовании программного продукта», которая может возникать при использовании сервера x86 и клиента x86.

В таком случае разработчики просят обратиться по адресу v8@1c.ru с описанием ситуации для получения временных лицензий на x64.

По данным «Хабра», а также согласно теориям самих пользователей, экстренное обновление лицензионных продуктов «1С» потребовалось из-за того, что в коде содержалась «часовая бомба» для борьбы с пиратами, привязанная к определенной дате. При этом на пиратских форумах вообще считают, что никакой критической проблемы не было, просто в новую версию «1С:Предприятие 8» внедрен новый механизм обнаружения эмуляторов, а также закрыт обход ключей через techsys.dll.