14 ноября 2022 года разработчики «1С:Предприятие 8» призвали клиентов срочно обновить ряд версий платформы из-за обнаружения «критической проблемы, которая будет приводить к закрытию клиентского приложения через несколько минут после начала работы в программе».

Официальное сообщение разработчиков гласит:

«Проблема проявляется в тонком клиенте под Windows и толстом клиенте под Windows.

Проблема не проявляется в тонком и толстом клиентах под Linux и macOS, не проявляется в web-клиенте на всех ОС.

На сервере 1С:Предприятие проблема также не проявляется.

Вероятность проявления данной проблемы существенно повышается с 15 ноября 2022, предполагается, что большинство пользователей данных проблемных версий не смогут работать с 15 ноября 2022.

В связи с этим пользователям рекомендуется проверить используемую версию и при необходимости обновить платформу "1С:Предприятия"».

Согласно опубликованной таблице, обновить следует следующие версии. Подчеркивается, что если используемая версия ПО не входит в список проблемных, ее обновлять не нужно, так как она должна продолжить работать.

Проблемная версия Версия, которую надо установить вместо проблемной Ссылка для скачивания
8.3.22.1672, 8.3.22.1603, 8.3.22.1704 Быстрая установка 32 разряда
Быстрая установка 64 разряда
Все дистрибутивы
8.3.21.1607, 8.3.21.1508, 8.3.21.1484 8.3.21.1622 Быстрая установка 32 разряда
Быстрая установка 64 разряда
Все дистрибутивы
8.3.20.2076, 8.3.20.2039 8.3.20.2180 Быстрая установка 32 разряда
Быстрая установка 64 разряда
Все дистрибутивы
8.3.19.1665, 8.3.19.1659 8.3.19.1723 Быстрая установка 32 разряда
Быстрая установка 64 разряда
Все дистрибутивы
8.3.18.1902, 8.3.18.1894 8.3.18.1957 Быстрая установка 32 разряда
Быстрая установка 64 разряда
Все дистрибутивы

 

Как сообщают пользователи и «Хабр», сегодня, 15 ноября 2022 года, «1С:Предприятие 8» действительно перестало работать без обновлений, сообщая об ошибках «Вы стали жертвой подделки программного обеспечения» или «Сеанс отсутствует или удален».

Интересно, что на проблемы пожаловались и пользователи тех версий платформы, которые не требовалось срочно обновлять, а также легитимные пользователи, точно не связанные с пиратским ПО.  Кроме того, «Хабр» сообщает, что проблемы возникают даже в веб-версии и облаке 1Сбит.

Как пояснили представители «1С»: «если вы видите такое сообщение, с высокой вероятностью вы оказались жертвой подделки программного обеспечения». Однако так же разработчики признают вероятность возникновения «ошибочного сообщения о неправомерном использовании программного продукта», которая может возникать при использовании сервера x86 и клиента x86.

В таком случае разработчики просят обратиться по адресу v8@1c.ru с описанием ситуации для получения временных лицензий на x64.

По данным «Хабра», а также согласно теориям самих пользователей, экстренное обновление лицензионных продуктов «1С» потребовалось из-за того, что в коде содержалась «часовая бомба» для борьбы с пиратами, привязанная к определенной дате.  При этом на пиратских форумах вообще считают, что никакой критической проблемы не было, просто в новую версию «1С:Предприятие 8» внедрен новый механизм обнаружения эмуляторов, а также закрыт обход ключей через techsys.dll.

Открыть комментарии
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии