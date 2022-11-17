Полиция Испании сообщает о ликвидации сети пиратских стриминговых сайтов, которые нелегально распространяли среди 500 000 своих пользователей контент с 2600 телеканалов, а также более 23 000 фильмов и сериалов.

Помимо испанской полиции в этой операции принимал участие Европол, и по ее итогам в Малаге были арестованы четыре оператора стримингового сервиса. Кроме того, правоохранители говорят, что им удалось выявить 95 реселлеров этой сети в Испании, Мальте, Португалии, Кипре, Греции и Великобритании.

Известно, что эта пиратская сеть существовала с 2012 года и долго избегала обнаружения, создавая все новые и новые подставные компании. Сеть использовала многочисленные сайты для рекламы и продвижения своих стриминговых сервисов по подписке, обещая пользователям неограниченный доступ к телеканалам с самых разных платформ. Стримы с этих платформ расшифровывались посредством кражи или злоупотребления чужими учетными записями, а затем ретранслировались в клиенты видеоплееров подписчиков.

Упомянутые выше реселлеры покупали пакеты подписки у операторов пиратской сети, а затем перепродали их тысячам людей в своих странах, зарабатывая на разнице в цене.

«Полученная прибыль, составлявшая около трех миллионов евро в год, отмывалась через приобретение движимого и недвижимого имущество в провинции Малага, а также посредством перевода средства через испанские компании на банковские счета, расположенные в оффшорных зонах», — пишут правоохранители.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены десять административных панелей, подключенные к 32 стриминговым серверам, разбросанным по Франции, Испании и Нидерландам, на которых размещался упомянутый контент. Полиция отключила эти панели, саму пиратскую платформу, и конфисковала компьютерное оборудование, 2800 евро наличными, а также транспортные средства общей стоимостью около 180 000 евро.

Власти сообщают, что продолжат расследование и постараются выявить других участников этой пиратской сети в Испании и других странах.