На этой неделе разработчики Google объявили, что начнут развертывание бета-версии системы Privacy Sandbox на ограниченном количестве устройств под управлением Android 13 в начале 2023 года.

Напомню, что в компании анонсировали «Песочницу конфиденциальности» (Privacy Sandbox) для Android в феврале 2022 года. Она представляет собой набор технологий, которые должны ограничить отслеживание пользователей, но при этом предоставить рекламодателям другие инструменты для измерения эффективности и прочих задач.

За прошедшее с этого момента время, Google обсуждала реализацию Privacy Sandbox с разработчиками приложений и маркетологами, подготавливая систему ее компоненты к предварительному развертыванию. Теперь в компании пишут:

«В начале следующего года мы планируем развернуть бета-версию Privacy Sandbox на мобильных устройствах с Android 13, чтобы разработчики могли предпринять дальнейшие шаги по тестированию новых решений. Мы начнем с небольшого процента устройств и со временем будем его увеличивать. Бета-версия Privacy Sandbox будет доступна для разработчиков рекламных технологий и приложений, которые хотят протестировать API, связанные с рекламой, в своих решениях».

Так, разработчикам предлагается зарегистрироваться, чтобы получить доступ к API и поработать над их интеграцией, одновременно помогая Google на этом этапе тестирования. В частности, Privacy Sandbox заменяет cross-app идентификаторы и скрытый трекинг на такие API, как Topics, FLEDGE и Attribution Reporting.

Topics пришли на смену раскритикованной технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC) в начале этого года, и призваны классифицировать интересы пользователей по различным «темам», основываясь на истории просмотра веб-страниц. Эти интересы затем будут передавать маркетологам для показа таргетированной рекламы.

В свою очередь, FLEDGE и Attribution reporting позволяют настраивать таргетинг аудитории и помогают измерять конверсии от рекламы, не полагаясь на cross-party идентификаторы.

Тестирование Privacy Sandbox SDK Runtime будет более ограниченным, и фактически по-прежнему будет доступно только в виде закрытого бета-теста. Те, кто заинтересован в участии и готов выделить на тестирование значительные ресурсы, могут подать заявку здесь.

Стоит сказать, что Privacy Sandbox по-прежнему активно критикуют многие участники индустрии, включая разработчиков DuckDuckGo (которые заявили, что « отслеживание — это отслеживание, и неважно, как вы его называете») и разработчиков браузера Brave (которые заявляют, что Privacy Sandbox лишь нанесет ущерб конфиденциальности и еще больше укрепит монополию Google в интернете).