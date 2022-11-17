Правоохранители сообщили, что в прошлом месяце в Женеве был арестован 40-летний гражданин Украины Вячеслав Игоревич Пенчуков, также известный в сети под ником Tank. Его считают одним из лидеров хак-группы JabberZeus, которая стояла за созданием широко известного банковского трояна Zeus.

Одним из первых о задержании Пенчукова, который более 10 лет находится в списке самых разыскиваемых ФБР преступников, сообщил ИБ-журналист Брайан Кребс, со ссылкой на собственные источники. Теперь же Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии подтвердил информацию об аресте, который произошел в Женеве еще 23 октября 2022 года, куда Пенчуков приехал, чтобы встретиться со своей женой.

Известно, что в настоящее время «Танк» ожидает экстрадиции в США, хотя все еще может обжаловать решение властей. Власти США обвиняют задержанного, в числе прочего, в вымогательстве, банковском мошенничестве и краже личных данных.

Напомню, что впервые Министерство юстиции США предъявило обвинения Пенчукову еще в 2012 году, обвинив его в сговоре с целью кражи миллионов долларов с использованием номеров банковских счетов, паролей, личных идентификационных номеров и другой конфиденциальной информации, похищенной при помощи вышеупомянутой малвари Zeus.

По информации издания Bleeping Computer, Пенчуков также имел отношение к вымогательской малвари Maze и Egregor. В прошлом году журналисты писали, что он был среди подозреваемых, арестованных в январе 2021 года украинской полицией (в рамках международной операции направленной против операторов Egregor).

Однако, как пишет Брайан Кребс, «Танку» много лет удавалось избежать судебного преследования, благодаря своим обширным связям, в частности, дружбе с ныне покойным сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича, Виктором Януковичем младшим, который был крестным отцом дочери Пенчукова.

По данным правоохранителей, будучи одним из лидеров группировки JabberZeus, Пенчуков управлял украденными банковскими реквизитами и денежными мулами, которые переводили деньги со счетов жертв на счета, контролируемые хакерами.

Вместе с восемью другими подозреваемыми ему были предъявлены обвинения в сговоре с целью участия в рэкете, сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также множественных случаях банковского мошенничества.

Двое сообщников Пенчукова, граждане Украины Евгений Кулибаба и Юрий Коноваленко, признали себя виновными в ноябре 2014 года после экстрадиции из Великобритании, а затем, в 2015 году, были приговорены к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.