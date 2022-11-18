Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщает, что с июня 2021 года вымогательская группировка Hive взломала более 1300 компаний и с помощью вымогательства получила от пострадавших около 100 млн долларов.

Хуже того, правоохранители предупреждают, что операторы Hive нередко разворачивают дополнительные полезные нагрузки других вымогателей в сетях своих жертв, если те отказываются платить выкуп.

Свежий бюллетень безопасности, посвященный операциям Hive, был подготовлен специалистами ФБР, Агентства по инфраструктуре и кибербезопасности США (CISA) и Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Согласно данным ФБР, среди жертв Hive числятся организации из самых разных отраслей и секторов критической инфраструктуры, включая государственные учреждения, телекомы и ИТ-компании, хотя чаще других хакеры атакуют организации, работающие в сфере здравоохранения.

Хотя на платформе ID Ransomware перечислены не все атаки шифровальщика Hive, с начала текущего года жертвы действительно отправили специалистам более 850 образцов малвари. Многие из них были предоставлены после заметного всплеска активности вымогателей, который длился с конца марта по середину апреля.